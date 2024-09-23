https://ria.ru/20240923/elektronika-1974208841.html
Мишустин рассказал об инвестициях в развитие электронной промышленности
Мишустин рассказал об инвестициях в развитие электронной промышленности - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин рассказал об инвестициях в развитие электронной промышленности
Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:54
2024-09-23T11:54
2024-09-23T11:54
экономика
россия
михаил мишустин
технологии
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в отрасль, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель, коллеги, внимание, почти в 15 раз", - сообщил глава кабмина на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947407278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин рассказал об инвестициях в развитие электронной промышленности
Мишустин: инвестиции в электронику в 2024 г в 15 раз превысят показатели 2020 г
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в отрасль, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель, коллеги, внимание, почти в 15 раз", - сообщил глава кабмина на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".