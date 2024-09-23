https://ria.ru/20240923/elektronika-1974208841.html

Мишустин рассказал об инвестициях в развитие электронной промышленности

Мишустин рассказал об инвестициях в развитие электронной промышленности - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин рассказал об инвестициях в развитие электронной промышленности

Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:54

2024-09-23T11:54

2024-09-23T11:54

экономика

россия

михаил мишустин

технологии

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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в отрасль, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель, коллеги, внимание, почти в 15 раз", - сообщил глава кабмина на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947407278.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, технологии