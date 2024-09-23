https://ria.ru/20240923/ekstremizm-1974190941.html
Суд арестовал 15 задержанных в КБР участников экстремистского сообщества
Суд арестовал 15 задержанных в КБР участников экстремистского сообщества - РИА Новости, 23.09.2024
Суд арестовал 15 задержанных в КБР участников экстремистского сообщества
Нальчикский городской суд арестовал на два месяца членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:07
2024-09-23T11:07
2024-09-23T11:08
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
баксанский район
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
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НАЛЬЧИК, 23 сен - РИА Новости. Нальчикский городской суд арестовал на два месяца членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Кабардино-Балкарии Мадина Тхагужокова.Ранее СК РФ заявил о задержании в Кабардино-Балкарии 15 членов экстремистской религиозной ячейки, насильственно принуждавших людей соглашаться с их взглядами и готовивших преступления на религиозной почве."Нальчикский горсуд избрал в отношении всех 15 задержанных меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.По данным СК, Резуан Кангезов подозревается в создании экстремистского сообщества, остальные 14 задержанных - в участии в нем. В 2023 году Кангезов, по версии следствия, создал экстремистскую группу в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Члены группы по указанию ее лидера применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто не согласен с их радикальными идеями.
баксанский район
нальчик
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии
ФСБ показала видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии.
2024-09-23T11:07
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, видео, кабардино-балкарская республика (кбр), баксанский район, следственный комитет россии (ск рф), нальчик
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Баксанский район, Следственный комитет России (СК РФ), Нальчик
Суд арестовал 15 задержанных в КБР участников экстремистского сообщества
НАЛЬЧИК, 23 сен - РИА Новости. Нальчикский городской суд арестовал на два месяца членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Кабардино-Балкарии Мадина Тхагужокова.
2024-09-23T11:07
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PT1M16S
Суд арестовал 15 задержанных в КБР участников экстремистского сообщества
Задержанных в КБР участников экстремистского сообщества арестовали на два месяца