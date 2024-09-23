https://ria.ru/20240923/efimov-1974218174.html
Ефимов: свыше 92 тысяч граждан приватизировали жилье в Москве с 2017 года
Ефимов: свыше 92 тысяч граждан приватизировали жилье в Москве с 2017 года - РИА Новости, 23.09.2024
Ефимов: свыше 92 тысяч граждан приватизировали жилье в Москве с 2017 года
Свыше 92 тысяч жителей приватизировали жилье в Москве с 2017 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:22
2024-09-23T14:22
2024-09-23T14:22
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Свыше 92 тысяч жителей приватизировали жилье в Москве с 2017 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Существующая в России с 1991 года возможность приватизации жилья в феврале 2017-го стала бессрочной. За более чем семь лет москвичи оформили в собственность свыше 92 тысяч квартир. Теперь они имеют право свободно распоряжаться имуществом: продавать, завещать, дарить и оформлять в залог", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что каждый москвич, который занимает городское помещение по договору социального найма, может воспользоваться данной опцией единоразово.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2022 и 2023 годах жители оформили в собственность жилье, которое занимали по договорам социального найма, по 12 тысяч помещений. С начала текущего года этот показатель составил свыше 7,2 тысяч.На данный момент в Москве не приватизировано около 255 тысяч квартир.Подача заявлений на приватизацию жилья доступна москвичам онлайн через портал mos.ru, госуслуга "Приватизация/деприватизация". Кроме того, это можно сделать в любом офисе "Мои документы". Жители должны предоставить документ, удостоверяющий личность, а в случае регистрации по иным адресам, начиная с 21 июля 1991 года, документы, которые подтверждают неиспользованную возможность приватизации
https://ria.ru/20240923/efimov-1973914910.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_67970f610c940b3b76b780407e6ae6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Свыше 92 тысяч жителей приватизировали жилье в Москве с 2017 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Существующая в России с 1991 года возможность приватизации жилья в феврале 2017-го стала бессрочной. За более чем семь лет москвичи оформили в собственность свыше 92 тысяч квартир. Теперь они имеют право свободно распоряжаться имуществом: продавать, завещать, дарить и оформлять в залог", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что каждый москвич, который занимает городское помещение по договору социального найма, может воспользоваться данной опцией единоразово.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2022 и 2023 годах жители оформили в собственность жилье, которое занимали по договорам социального найма, по 12 тысяч помещений. С начала текущего года этот показатель составил свыше 7,2 тысяч.
На данный момент в Москве не приватизировано около 255 тысяч квартир.
Подача заявлений на приватизацию жилья доступна москвичам онлайн через портал mos.ru, госуслуга "Приватизация/деприватизация". Кроме того, это можно сделать в любом офисе "Мои документы". Жители должны предоставить документ, удостоверяющий личность, а в случае регистрации по иным адресам, начиная с 21 июля 1991 года, документы, которые подтверждают неиспользованную возможность приватизации