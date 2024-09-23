https://ria.ru/20240923/efimov-1973914910.html

Ефимов: новая дорога улучшит транспортную инфраструктуру в ТиНАО

Ефимов: новая дорога улучшит транспортную инфраструктуру в ТиНАО - РИА Новости, 23.09.2024

Ефимов: новая дорога улучшит транспортную инфраструктуру в ТиНАО

Первая очередь автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово, которая была открыта на территории ТиНАО, позволит снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:08

2024-09-23T10:08

2024-09-23T10:41

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Первая очередь автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово, которая была открыта на территории ТиНАО, позволит снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную инфраструктуру нескольких населенных пунктов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточнятся, что протяженность данной очереди составила почти десять километров."В рамках проекта выполнено строительство четырех искусственных сооружений. Это два путепровода тоннельного типа, которые создадут транспортные развязки с существующими поперечными магистралями, а также мост через реку Сосенку и путепровод мостового типа в районе СНТ "Родник". Первый участок трассы протяженностью один километр был введен еще в июне 2021 года. Сейчас очередь дороги была открыта целиком", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Новая автомагистраль имеет четыре полосы, она проходит параллельно Калужскому шоссе от Николо-Хованской улицы до трассы М3 Середнево – Марьино – Десна.Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал, что новая автодорога улучшит транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО, куда вошли поселок Завода “Мосрентген”, деревни Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино.До конца 2026 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов планируется возвести еще более 100 километров дорог.

https://ria.ru/20240921/moskva-1973956876.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы