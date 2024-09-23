https://ria.ru/20240923/dtp-1974155439.html
На Камчатке в результате ДТП погиб один человек
На Камчатке в результате ДТП погиб один человек - РИА Новости, 23.09.2024
На Камчатке в результате ДТП погиб один человек
ГИБДД Камчатского края проводит проверку по факту ДТП, в котором один человек погиб, еще несколько, в том числе 11-летний ребенок, получили различные травмы,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T04:51
2024-09-23T04:51
2024-09-23T04:51
происшествия
авто
камчатка
петропавловск-камчатский
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен – РИА Новости️. ГИБДД Камчатского края проводит проверку по факту ДТП, в котором один человек погиб, еще несколько, в том числе 11-летний ребенок, получили различные травмы, сообщает пресс-служба ведомства. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". ДТП произошло на трассе Елизово – Паратунка, в результате которого 42-летняя женщина скончалась в реанимационном отделении. Четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести, в том числе 11-летний мальчик", - говорится в сообщении. Погибшая была пассажиркой одного из столкнувшихся автомобилей. По предварительным данным, поздно вечером 22 сентября 25-летний водитель автомобиля "Ниссан Террано", не имеющий права управления, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "Тойота Бельта" под управлением 43-летнего водителя, после чего произошло столкновение с еще одним автомобилем "Тойота Ленд Крузер Прадо" под управлением 41-летнего водителя.
https://ria.ru/20240922/avariya-1974137046.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, камчатка, петропавловск-камчатский, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, ГИБДД МВД РФ
На Камчатке в результате ДТП погиб один человек
ГИБДД Камчатского края: в результате ДТП погиб один человек
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен – РИА Новости️. ГИБДД Камчатского края проводит проверку по факту ДТП, в котором один человек погиб, еще несколько, в том числе 11-летний ребенок, получили различные травмы, сообщает пресс-служба ведомства.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ
"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". ДТП произошло на трассе Елизово
– Паратунка, в результате которого 42-летняя женщина скончалась в реанимационном отделении. Четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести, в том числе 11-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Погибшая была пассажиркой одного из столкнувшихся автомобилей.
По предварительным данным, поздно вечером 22 сентября 25-летний водитель автомобиля "Ниссан Террано", не имеющий права управления, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "Тойота Бельта" под управлением 43-летнего водителя, после чего произошло столкновение с еще одним автомобилем "Тойота Ленд Крузер Прадо" под управлением 41-летнего водителя.