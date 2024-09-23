https://ria.ru/20240923/dtp-1974155439.html

На Камчатке в результате ДТП погиб один человек

На Камчатке в результате ДТП погиб один человек - РИА Новости, 23.09.2024

На Камчатке в результате ДТП погиб один человек

ГИБДД Камчатского края проводит проверку по факту ДТП, в котором один человек погиб, еще несколько, в том числе 11-летний ребенок, получили различные травмы,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:51

2024-09-23T04:51

2024-09-23T04:51

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен – РИА Новости️. ГИБДД Камчатского края проводит проверку по факту ДТП, в котором один человек погиб, еще несколько, в том числе 11-летний ребенок, получили различные травмы, сообщает пресс-служба ведомства. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". ДТП произошло на трассе Елизово – Паратунка, в результате которого 42-летняя женщина скончалась в реанимационном отделении. Четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести, в том числе 11-летний мальчик", - говорится в сообщении. Погибшая была пассажиркой одного из столкнувшихся автомобилей. По предварительным данным, поздно вечером 22 сентября 25-летний водитель автомобиля "Ниссан Террано", не имеющий права управления, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "Тойота Бельта" под управлением 43-летнего водителя, после чего произошло столкновение с еще одним автомобилем "Тойота Ленд Крузер Прадо" под управлением 41-летнего водителя.

https://ria.ru/20240922/avariya-1974137046.html

камчатка

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происшествия, авто, камчатка, петропавловск-камчатский, гибдд мвд рф