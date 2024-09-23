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ВЦИОМ: большинство россиян рассказали, что у них есть друзья - РИА Новости, 23.09.2024
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15:43 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/druzya-1974261342.html
ВЦИОМ: большинство россиян рассказали, что у них есть друзья
ВЦИОМ: большинство россиян рассказали, что у них есть друзья - РИА Новости, 23.09.2024
ВЦИОМ: большинство россиян рассказали, что у них есть друзья
Подавляющее большинство россиян (83%) рассказали, что у них есть друзья, а 40% из них встретили новых за последние 2-3 года, следует из из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:43
2024-09-23T15:43
общество
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (83%) рассказали, что у них есть друзья, а 40% из них встретили новых за последние 2-3 года, следует из из опроса ВЦИОМ. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, у 83% россиян есть друзья, при этом почти половина из них (40%) нашли новых приятелей за последние 2-3 года. Большая часть жителей РФ (38%) общаются со своими друзьями практически каждый день, 36% поддерживают контакты с ними один или два раза в неделю. Большинству респондентов (24%) посчастливилось не терять в своей жизни друзей, однако столько же опрошенных (24%) признались, что смерть стала причиной потери приятеля. Более половины россиян (61%) назвали бы своим другом верного и надежного человека, который придет на помощь в трудную минуту, никогда не предаст, всегда поддержит и выслушает. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 сентября. В нем приняли участие от 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
ВЦИОМ: большинство россиян рассказали, что у них есть друзья

ВЦИОМ: 83% россиян рассказали, что у них есть друзья

© iStock.com / dikushinПодруги в кафе
Подруги в кафе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© iStock.com / dikushin
Подруги в кафе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (83%) рассказали, что у них есть друзья, а 40% из них встретили новых за последние 2-3 года, следует из из опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, у 83% россиян есть друзья, при этом почти половина из них (40%) нашли новых приятелей за последние 2-3 года. Большая часть жителей РФ (38%) общаются со своими друзьями практически каждый день, 36% поддерживают контакты с ними один или два раза в неделю.
Большинству респондентов (24%) посчастливилось не терять в своей жизни друзей, однако столько же опрошенных (24%) признались, что смерть стала причиной потери приятеля.
Более половины россиян (61%) назвали бы своим другом верного и надежного человека, который придет на помощь в трудную минуту, никогда не предаст, всегда поддержит и выслушает.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 сентября. В нем приняли участие от 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
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