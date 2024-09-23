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Над Донецком и Макеевкой предотвратили более 80 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:01 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/donetsk-1974169213.html
Над Донецком и Макеевкой предотвратили более 80 атак дронов ВСУ за неделю
Над Донецком и Макеевкой предотвратили более 80 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 23.09.2024
Над Донецком и Макеевкой предотвратили более 80 атак дронов ВСУ за неделю
Более 80 украинских атак с использованием украинских беспилотников сорвали российские спецслужбы над Донецком и Макеевкой на минувшую неделю, сообщает в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:01
2024-09-23T09:01
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Более 80 украинских атак с использованием украинских беспилотников сорвали российские спецслужбы над Донецком и Макеевкой на минувшую неделю, сообщает в понедельник штаб обороны ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 82 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Уточняется, что в Куйбышевском районе Донецка сорвана террористическая атака на региональный объект энергетического комплекса, перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами, в Кировском районе Донецка вблизи одного из медицинских учреждений подавлен беспилотник, несущий на себе ударный термобарический заряд. Взрывотехники управления ФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили боевые заряды на месте, подчеркивается в сообщении штаба, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
макеевка
донецкая народная республика
донецк
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Над Донецком и Макеевкой предотвратили более 80 атак дронов ВСУ за неделю

Штаб обороны ДНР: за неделю предотвращены 82 атаки БПЛА ВСУ на Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Более 80 украинских атак с использованием украинских беспилотников сорвали российские спецслужбы над Донецком и Макеевкой на минувшую неделю, сообщает в понедельник штаб обороны ДНР.
«
"За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 82 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Уточняется, что в Куйбышевском районе Донецка сорвана террористическая атака на региональный объект энергетического комплекса, перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами, в Кировском районе Донецка вблизи одного из медицинских учреждений подавлен беспилотник, несущий на себе ударный термобарический заряд.
Взрывотехники управления ФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили боевые заряды на месте, подчеркивается в сообщении штаба, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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