https://ria.ru/20240923/donetsk-1974169213.html

Над Донецком и Макеевкой предотвратили более 80 атак дронов ВСУ за неделю

Над Донецком и Макеевкой предотвратили более 80 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 23.09.2024

Над Донецком и Макеевкой предотвратили более 80 атак дронов ВСУ за неделю

Более 80 украинских атак с использованием украинских беспилотников сорвали российские спецслужбы над Донецком и Макеевкой на минувшую неделю, сообщает в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:01

2024-09-23T09:01

2024-09-23T09:01

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Более 80 украинских атак с использованием украинских беспилотников сорвали российские спецслужбы над Донецком и Макеевкой на минувшую неделю, сообщает в понедельник штаб обороны ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 82 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Уточняется, что в Куйбышевском районе Донецка сорвана террористическая атака на региональный объект энергетического комплекса, перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами, в Кировском районе Донецка вблизи одного из медицинских учреждений подавлен беспилотник, несущий на себе ударный термобарический заряд. Взрывотехники управления ФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили боевые заряды на месте, подчеркивается в сообщении штаба, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

макеевка, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность