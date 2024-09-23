Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 23.09.2024 (обновлено: 14:09 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/domodedovo-1974220800.html
В Новой Москве задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу
В Новой Москве задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу - РИА Новости, 23.09.2024
В Новой Москве задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу
Мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу в новой Москве, задержали в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:28
2024-09-23T14:09
происшествия
москва
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу в новой Москве, задержали в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. В воскресенье столичная прокуратура и СК сообщали, что тело мужчины 1997 года рождения с колото-резанными ранами найдено в лесу в Новой Москве, заведено дело. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний приезжий. "В аэропорту Домодедово он был задержан", - говорится в сообщении. На опубликованном полицией видео мужчина признался, что "ударил ножом и убежал".
https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новой Москве задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу

В Домодедово задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу в новой Москве, задержали в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
В воскресенье столичная прокуратура и СК сообщали, что тело мужчины 1997 года рождения с колото-резанными ранами найдено в лесу в Новой Москве, заведено дело.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний приезжий.
"В аэропорту Домодедово он был задержан", - говорится в сообщении.
На опубликованном полицией видео мужчина признался, что "ударил ножом и убежал".
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Изнасиловал дочь бойца СВО". Приговор мигранту оставил много вопросов
20 сентября, 08:00
 
ПроисшествияМоскваДомодедово (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала