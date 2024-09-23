https://ria.ru/20240923/domodedovo-1974220800.html
В Новой Москве задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу
В Новой Москве задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу - РИА Новости, 23.09.2024
В Новой Москве задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу
Мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу в новой Москве, задержали в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:28
2024-09-23T12:28
2024-09-23T14:09
происшествия
москва
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу в новой Москве, задержали в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. В воскресенье столичная прокуратура и СК сообщали, что тело мужчины 1997 года рождения с колото-резанными ранами найдено в лесу в Новой Москве, заведено дело. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний приезжий. "В аэропорту Домодедово он был задержан", - говорится в сообщении. На опубликованном полицией видео мужчина признался, что "ударил ножом и убежал".
https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html
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происшествия, москва, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новой Москве задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу
В Домодедово задержали мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу