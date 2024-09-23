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В Нижнем Новгороде завели дело после повреждения окон в детсаду

В Нижнем Новгороде завели дело после повреждения окон в детсаду - РИА Новости, 23.09.2024

В Нижнем Новгороде завели дело после повреждения окон в детсаду

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижнем Новгороде после того, как неизвестный повредил окна в детском саду, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:46

2024-09-23T22:46

2024-09-23T22:46

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижнем Новгороде после того, как неизвестный повредил окна в детском саду, сообщает региональное управление МВД. Ранее местные Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что неизвестный стрелял по зданию детсада № 476, предположительно, из страйкбольного оружия. "По фактам повреждения окон в здании детского сада № 476 на улице Гордеевская возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240405/perestrelka-1938131416.html

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происшествия, нижний новгород, россия