Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка под Саратовом
СК поручил завести дело после избиения подростка сверстниками под Саратовом
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об унижениях и избиениях группой подростков сверстника в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего мальчик был госпитализирован, сообщает ведомство.
"В СМИ и социальной сети сообщается о направлении председателю СК России А.И. Бастрыкину обращения жительницы города Энгельса Саратовской области по вопросу совершения группой подростков противоправных действий в отношении ее 16-летнего сына. На протяжении более полугода фигуранты избивают и унижают несовершеннолетнего, а также принуждают его к совершению правонарушений. В сентябре текущего года мальчик снова подвергся избиению и был госпитализирован. Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, меры к нарушителям до сих пор не приняты... Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении Telegram-канала информационного центра СК РФ.
В ведомстве уточнили, что глава СК поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.
Прокуратура области отмечает, что ведомство также провело проверку по информации в интернете о противоправных действиях в отношении подростка.
"Предварительно установлено, что вечером 1 августа 2024 года в Летном городке в Энгельсе молодые люди нанесли телесные повреждения подростку. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", ход расследования которого контролирует прокуратура... В ходе надзорных мероприятий уже установлены личности участников конфликта, иные обстоятельства случившегося. Прокуратура продолжает проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.