https://ria.ru/20240923/delo-1974323133.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка под Саратовом

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка под Саратовом - РИА Новости, 23.09.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка под Саратовом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об унижениях и избиениях группой подростков сверстника... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:32

2024-09-23T22:32

2024-09-23T22:32

происшествия

россия

энгельс

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об унижениях и избиениях группой подростков сверстника в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего мальчик был госпитализирован, сообщает ведомство. "В СМИ и социальной сети сообщается о направлении председателю СК России А.И. Бастрыкину обращения жительницы города Энгельса Саратовской области по вопросу совершения группой подростков противоправных действий в отношении ее 16-летнего сына. На протяжении более полугода фигуранты избивают и унижают несовершеннолетнего, а также принуждают его к совершению правонарушений. В сентябре текущего года мальчик снова подвергся избиению и был госпитализирован. Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, меры к нарушителям до сих пор не приняты... Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении Telegram-канала информационного центра СК РФ. В ведомстве уточнили, что глава СК поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате. Прокуратура области отмечает, что ведомство также провело проверку по информации в интернете о противоправных действиях в отношении подростка. "Предварительно установлено, что вечером 1 августа 2024 года в Летном городке в Энгельсе молодые люди нанесли телесные повреждения подростку. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", ход расследования которого контролирует прокуратура... В ходе надзорных мероприятий уже установлены личности участников конфликта, иные обстоятельства случившегося. Прокуратура продолжает проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

https://ria.ru/20240903/migranty-1970183914.html

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происшествия, россия, энгельс, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)