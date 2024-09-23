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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка под Саратовом - РИА Новости, 23.09.2024
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22:32 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/delo-1974323133.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка под Саратовом
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка под Саратовом - РИА Новости, 23.09.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка под Саратовом
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об унижениях и избиениях группой подростков сверстника... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:32
2024-09-23T22:32
происшествия
россия
энгельс
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об унижениях и избиениях группой подростков сверстника в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего мальчик был госпитализирован, сообщает ведомство. "В СМИ и социальной сети сообщается о направлении председателю СК России А.И. Бастрыкину обращения жительницы города Энгельса Саратовской области по вопросу совершения группой подростков противоправных действий в отношении ее 16-летнего сына. На протяжении более полугода фигуранты избивают и унижают несовершеннолетнего, а также принуждают его к совершению правонарушений. В сентябре текущего года мальчик снова подвергся избиению и был госпитализирован. Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, меры к нарушителям до сих пор не приняты... Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении Telegram-канала информационного центра СК РФ. В ведомстве уточнили, что глава СК поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате. Прокуратура области отмечает, что ведомство также провело проверку по информации в интернете о противоправных действиях в отношении подростка. "Предварительно установлено, что вечером 1 августа 2024 года в Летном городке в Энгельсе молодые люди нанесли телесные повреждения подростку. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", ход расследования которого контролирует прокуратура... В ходе надзорных мероприятий уже установлены личности участников конфликта, иные обстоятельства случившегося. Прокуратура продолжает проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
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россия
энгельс
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происшествия, россия, энгельс, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Энгельс, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка под Саратовом

СК поручил завести дело после избиения подростка сверстниками под Саратовом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об унижениях и избиениях группой подростков сверстника в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего мальчик был госпитализирован, сообщает ведомство.
"В СМИ и социальной сети сообщается о направлении председателю СК России А.И. Бастрыкину обращения жительницы города Энгельса Саратовской области по вопросу совершения группой подростков противоправных действий в отношении ее 16-летнего сына. На протяжении более полугода фигуранты избивают и унижают несовершеннолетнего, а также принуждают его к совершению правонарушений. В сентябре текущего года мальчик снова подвергся избиению и был госпитализирован. Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, меры к нарушителям до сих пор не приняты... Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении Telegram-канала информационного центра СК РФ.
В ведомстве уточнили, что глава СК поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.
Прокуратура области отмечает, что ведомство также провело проверку по информации в интернете о противоправных действиях в отношении подростка.
"Предварительно установлено, что вечером 1 августа 2024 года в Летном городке в Энгельсе молодые люди нанесли телесные повреждения подростку. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", ход расследования которого контролирует прокуратура... В ходе надзорных мероприятий уже установлены личности участников конфликта, иные обстоятельства случившегося. Прокуратура продолжает проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мигрантами ребенка в Пензе
3 сентября, 11:07
 
ПроисшествияРоссияЭнгельсСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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