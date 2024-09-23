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Британская рок-группа The Cure выпустит новую песню впервые за 16 лет - РИА Новости, 23.09.2024
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Шоубиз
 
20:14 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/cure-1974309916.html
Британская рок-группа The Cure выпустит новую песню впервые за 16 лет
Британская рок-группа The Cure выпустит новую песню впервые за 16 лет - РИА Новости, 23.09.2024
Британская рок-группа The Cure выпустит новую песню впервые за 16 лет
Британская рок-группа The Cure объявила, что выпустит новую песню впервые за 16 лет, следует из заявления группы в соцсети X. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:14
2024-09-23T20:14
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британская рок-группа The Cure объявила, что выпустит новую песню впервые за 16 лет, следует из заявления группы в соцсети X. В своей учетной записи в соцсети X группа выложила короткий фрагмент песни, которая названа Alone. "Песня Alone ... выйдет 26 сентября в 12.00 по местному времени (14.00 мск - ред.)", - говорится в заявлении группы, опубликованном в понедельник Газета Guardian, комментируя новость, добавляет, что песня выйдет до нового альбома группы, который называется Songs Of A Lost World. Отмечается, что группа пока не делала официального заявления о новом альбоме. По словам издания, в последний раз группа выпустила альбом в 2008 году под названием "4:13 Dream".
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Британская рок-группа The Cure выпустит новую песню впервые за 16 лет

Группа The Cure 26 сентября выпустит новую песню Alone впервые за 16 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛидер британской группы The Cure Роберт Смит
Лидер британской группы The Cure Роберт Смит - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лидер британской группы The Cure Роберт Смит. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британская рок-группа The Cure объявила, что выпустит новую песню впервые за 16 лет, следует из заявления группы в соцсети X.
В своей учетной записи в соцсети X группа выложила короткий фрагмент песни, которая названа Alone.
"Песня Alone ... выйдет 26 сентября в 12.00 по местному времени (14.00 мск - ред.)", - говорится в заявлении группы, опубликованном в понедельник
Газета Guardian, комментируя новость, добавляет, что песня выйдет до нового альбома группы, который называется Songs Of A Lost World. Отмечается, что группа пока не делала официального заявления о новом альбоме. По словам издания, в последний раз группа выпустила альбом в 2008 году под названием "4:13 Dream".
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