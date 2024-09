https://ria.ru/20240923/cure-1974309916.html

Британская рок-группа The Cure выпустит новую песню впервые за 16 лет

шоубиз

великобритания

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/38/1557173879_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_69901ec2f705b6edf4a7fd4f503b805e.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британская рок-группа The Cure объявила, что выпустит новую песню впервые за 16 лет, следует из заявления группы в соцсети X. В своей учетной записи в соцсети X группа выложила короткий фрагмент песни, которая названа Alone. "Песня Alone ... выйдет 26 сентября в 12.00 по местному времени (14.00 мск - ред.)", - говорится в заявлении группы, опубликованном в понедельник Газета Guardian, комментируя новость, добавляет, что песня выйдет до нового альбома группы, который называется Songs Of A Lost World. Отмечается, что группа пока не делала официального заявления о новом альбоме. По словам издания, в последний раз группа выпустила альбом в 2008 году под названием "4:13 Dream".

Новости

