https://ria.ru/20240923/chili-1974158627.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 23.09.2024

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Чили, сообщает в понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:58

2024-09-23T05:58

2024-09-23T05:58

в мире

чили

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Чили, сообщает в понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 2.36 по времени UTC (5.36 мск) в 35 километрах к северо-востоку от города Кокимбо с населением 161 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 38 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240922/zemletryasenie-1974048358.html

чили

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в мире, чили, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)