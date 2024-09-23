https://ria.ru/20240923/chili-1974158627.html
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 23.09.2024
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Чили, сообщает в понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:58
2024-09-23T05:58
2024-09-23T05:58
в мире
чили
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Чили, сообщает в понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 2.36 по времени UTC (5.36 мск) в 35 километрах к северо-востоку от города Кокимбо с населением 161 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 38 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240922/zemletryasenie-1974048358.html
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в мире, чили, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Чили, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
EMSC: в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8