https://ria.ru/20240923/chelovek-1974182278.html

В Тверской области три человека погибли при пожаре

В Тверской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 23.09.2024

В Тверской области три человека погибли при пожаре

Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Тверской области, организована доследственная проверка, сообщило региональное следственное управление СК РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:21

2024-09-23T10:21

2024-09-23T10:26

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

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РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Тверской области, организована доследственная проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. "Нелидовским межрайонным следственным отделом… организовано проведение доследственной проверки по факту гибели двух женщин, 1960 года рождения, 1987 года рождения, и малолетнего ребенка, 2013 года рождения, тела которых обнаружены при тушении пожара в доме, расположенном в поселке Мостовая Оленинского муниципального округа", - сообщило СУСК. Предварительно, отмечает ведомство, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Как уточнила прокуратура области, возгорание произошло вечером в воскресенье.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область