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В Тверской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 23.09.2024
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10:21 23.09.2024 (обновлено: 10:26 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/chelovek-1974182278.html
В Тверской области три человека погибли при пожаре
В Тверской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 23.09.2024
В Тверской области три человека погибли при пожаре
Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Тверской области, организована доследственная проверка, сообщило региональное следственное управление СК РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:21
2024-09-23T10:26
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
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РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Тверской области, организована доследственная проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. "Нелидовским межрайонным следственным отделом… организовано проведение доследственной проверки по факту гибели двух женщин, 1960 года рождения, 1987 года рождения, и малолетнего ребенка, 2013 года рождения, тела которых обнаружены при тушении пожара в доме, расположенном в поселке Мостовая Оленинского муниципального округа", - сообщило СУСК. Предварительно, отмечает ведомство, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Как уточнила прокуратура области, возгорание произошло вечером в воскресенье.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область
В Тверской области три человека погибли при пожаре

В поселке Мостовая в Тверской области две женщины и ребенок погибли при пожаре

© Фото : СУ СК России по Тверской областиНа месте пожара в поселке Мостовая Тверской области
На месте пожара в поселке Мостовая Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : СУ СК России по Тверской области
На месте пожара в поселке Мостовая Тверской области
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РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Тверской области, организована доследственная проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.
"Нелидовским межрайонным следственным отделом… организовано проведение доследственной проверки по факту гибели двух женщин, 1960 года рождения, 1987 года рождения, и малолетнего ребенка, 2013 года рождения, тела которых обнаружены при тушении пожара в доме, расположенном в поселке Мостовая Оленинского муниципального округа", - сообщило СУСК.
Предварительно, отмечает ведомство, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
Как уточнила прокуратура области, возгорание произошло вечером в воскресенье.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тверская область
 
 
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