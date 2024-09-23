https://ria.ru/20240923/chayldfri-1974169600.html

Правительство концептуально поддержало запрет пропаганды идеологии чайлдфри

Правительство концептуально поддержало запрет пропаганды идеологии чайлдфри - РИА Новости, 23.09.2024

Правительство концептуально поддержало запрет пропаганды идеологии чайлдфри

Правительство концептуально поддержало законопроект, предлагающий запретить пропаганду идеологии чайлдфри, следует из заключения, которое имеется в распоряжении РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:05

2024-09-23T09:05

2024-09-23T15:49

общество

россия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство концептуально поддержало законопроект, предлагающий запретить пропаганду идеологии чайлдфри, следует из заключения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект направлен на сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. Он предусматривает установление защиты от распространения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. "Предполагаемое законопроектом регулирование концептуально поддерживается <…> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", — говорится в заключении. При этом правительство рекомендовало доработать документ. В частности, нуждается в уточнении понятие "отказ от деторождения" — чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда обсуждается отказ от деторождения по религиозным соображениям или когда отказ от рождения ребенка вынужденный по медицинским причинам или в случае изнасилования. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас в интернете распространены чайлдфри-сообщества, которые публично пропагандируют отказ от деторождения и проявляют неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в некоторые другие законодательные акты. Таким образом, предполагается предусмотреть механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.

https://ria.ru/20240922/kurs-1974116113.html

https://ria.ru/20240923/volodin-1974165060.html

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общество, россия