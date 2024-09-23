https://ria.ru/20240923/bolgarija-1974175540.html

Болгария попросит запретить импорт яиц в страны ЕС из Украины

Болгария попросит запретить импорт яиц в страны ЕС из Украины - РИА Новости, 23.09.2024

Болгария попросит запретить импорт яиц в страны ЕС из Украины

Болгария попросит запретить импорт яиц с Украины в страны Евросоюза, заявил министр сельского хозяйства Георгий Тахов, слова которого приводит Болгарское... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:47

2024-09-23T09:47

2024-09-23T13:00

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Болгария попросит запретить импорт яиц с Украины в страны Евросоюза, заявил министр сельского хозяйства Георгий Тахов, слова которого приводит Болгарское национальное радио (БНР). "Мы не можем ничего сделать без решения Европейской комиссии. Первый шаг мы сделали, <…> мы включили яйца в товары с более высокой пошлиной, а теперь делаем еще один шаг — на предстоящем Совете я буду просить об их абсолютном запрете", — сказал он.Министр будет представлять Болгарию на сегодняшнем заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Ожидается, что там будет обсуждаться ситуация на сельскохозяйственных рынках в свете конфликта на Украине. Тахов пояснил, что будет просить запретить импорт украинских яиц по настоянию национальной ассоциации птицеводов. В середине августа болгарские птицеводы потребовали ввести запрет на импорт яиц с Украины хотя бы на 120 дней. По словам председателя Ассоциация промышленного птицеводства Даниела Божанкова, украинские яйца на 30 процентов дешевле, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей. При этом птицеводы угрожали протестами, если их требования не буду рассмотрены.По информации БНР, с начала года по май Болгария импортировала 2388 тонн украинских яиц — это на 400 процентов превысило назначенную ЕС квоту.Евросоюз в июне 2022 года приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее беспошлинный ввоз продлили до июня 2024 года. А в июле ЕС восстановил пошлины на украинские сахар и яйца из-за превышения лимитов по этим товарам. Сообщалось, что мера будет действовать до конца года.

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https://ria.ru/20240617/fermery-1953518821.html

https://ria.ru/20240529/poteri-1949234016.html

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