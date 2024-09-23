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В Благовещенске пьяный водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе - РИА Новости, 23.09.2024
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05:01 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/blagoveschensk-1974155729.html
В Благовещенске пьяный водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе
В Благовещенске пьяный водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе - РИА Новости, 23.09.2024
В Благовещенске пьяный водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе
Пьяный водитель, выехав на красный свет светофора, на пешеходном переходе сбил самокатчика в Благовещенске, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:01
2024-09-23T05:01
происшествия
авто
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен – РИА Новости. Пьяный водитель, выехав на красный свет светофора, на пешеходном переходе сбил самокатчика в Благовещенске, сообщает региональная Госавтоинспекция. "В Благовещенске на улице Амурская водитель автомобиля Honda CRV, находясь в состоянии опьянения, выехал на перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, допустил наезд на мужчину 2003 года рождения, управляющего электросамокатом, который пересекал дорогу по пешеходному переходу не спешившись. Мужчина получил травмы", - говорится в сообщении. В пятницу, 20 сентября, в Благовещенске осудили водителя резонансного ДТП на улице Василенко, который пьяным сбил 9 человек на пешеходном тротуаре, пять из которых погибли, четверо получили тяжелые травмы. Благовещенский районный суд приговорил его к 14 годам исправительной колонии общего режима.
https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html
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происшествия, авто, благовещенск
Происшествия, Авто, Благовещенск
В Благовещенске пьяный водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе

В Благовещенске пьяный водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен – РИА Новости. Пьяный водитель, выехав на красный свет светофора, на пешеходном переходе сбил самокатчика в Благовещенске, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"В Благовещенске на улице Амурская водитель автомобиля Honda CRV, находясь в состоянии опьянения, выехал на перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, допустил наезд на мужчину 2003 года рождения, управляющего электросамокатом, который пересекал дорогу по пешеходному переходу не спешившись. Мужчина получил травмы", - говорится в сообщении.
В пятницу, 20 сентября, в Благовещенске осудили водителя резонансного ДТП на улице Василенко, который пьяным сбил 9 человек на пешеходном тротуаре, пять из которых погибли, четверо получили тяжелые травмы. Благовещенский районный суд приговорил его к 14 годам исправительной колонии общего режима.
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