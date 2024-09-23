https://ria.ru/20240923/biznes-1974302814.html

Бизнес из сферы креативных индустрий получит до 1,5 млн рублей на Камчатке

Бизнес из сферы креативных индустрий получит до 1,5 млн рублей на Камчатке - РИА Новости, 23.09.2024

Бизнес из сферы креативных индустрий получит до 1,5 млн рублей на Камчатке

Минэкономразвития Камчатского края проведет конкурс по предоставлению государственной финансовой поддержки для предпринимателей в сфере креативных индустрий,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:16

2024-09-23T19:16

2024-09-23T19:16

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минэкономразвития Камчатского края проведет конкурс по предоставлению государственной финансовой поддержки для предпринимателей в сфере креативных индустрий, победители конкурса получат до 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Мера поддержки реализуется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" и предоставляется при условии софинансирования участником отбора проекта в размере не менее 15% от запрашиваемой суммы до 1,5 миллиона рублей. Субсидия доступна на широкий спектр целей – от аренды помещений до рекламных услуг. "Минэкономразвития Камчатского края проводит конкурс по предоставлению государственной финансовой поддержки для предпринимателей в сфере креативных индустрий впервые, и этой возможностью мы призываем воспользоваться создателей дизайна, музыки, видео, литературы и архитектуры, видеоигр и целого спектра других форм и видов творчества. До 1,5 миллиона рублей получат победители конкурса на запуск или развитие своих проектов, а поддержка доступна на широкий спектр целей – от аренды помещений до рекламных услуг", – сказала заместитель министра экономического развития Камчатского края Инга Мандрик, ее слова приводит пресс-служба. Конкурсные заявки принимаются в электронной форме в системе "Электронный бюджет". Прием открыт с 23 сентября по 13 октября 2024 года.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), камчатский край