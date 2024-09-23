https://ria.ru/20240923/biryukov-1974177101.html

Бирюков: выполнено 90% работ по благоустройству двух участков "Парка Яуза"

Бирюков: выполнено 90% работ по благоустройству двух участков "Парка Яуза" - РИА Новости, 23.09.2024

Бирюков: выполнено 90% работ по благоустройству двух участков "Парка Яуза"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство двух участков "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:04

2024-09-23T10:04

2024-09-23T10:04

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство двух участков "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство еще двух участков "Парка Яуза" - обновляем пространства вдоль Тенистого проезда и выполняем второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. В настоящее время проект завершен почти на 90%, все мероприятия традиционно проводим с учетом пожеланий горожан", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы благоустроили пространство около беседки-ротонды "Храм воздуха", отремонтировали пять "горбатых" мостиков и установили лавочки, сделали мостовой переход через реку Яузу. Кроме того, привели в порядок детскую площадку, обустроили экотропу и лестничные спуски. Сейчас на заключительном этапе находятся прокладка инженерных сетей и монтаж системы освещения, ведется ремонт дорожек, установка лавочек, перголи велопарковок. "На участке вдоль Тенистого проезда проложили кабельную канализацию, завершаем обустройство дорожек, выполнен монтаж конструкций для павильона поста охраны. По периметру территории установлены опоры для камер видеонаблюдения, завершается ремонт покрытия на Яузской плотине, подготовлены основания для детских и спортивных площадок - в скором времени на них смонтируют оборудование и уложат финишное покрытие", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что "Парк Яуза" - это уникальное рекреационное пространство и линейная зона отдыха, которая проходит практические через весь Северо-Восточный округ, граничит с 10 районами, где проживают более 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20240919/moskva-1973622222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков