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Бирюков: выполнено 90% работ по благоустройству двух участков "Парка Яуза" - РИА Новости, 23.09.2024
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Бирюков: выполнено 90% работ по благоустройству двух участков "Парка Яуза"
Бирюков: выполнено 90% работ по благоустройству двух участков "Парка Яуза" - РИА Новости, 23.09.2024
Бирюков: выполнено 90% работ по благоустройству двух участков "Парка Яуза"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство двух участков "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:04
2024-09-23T10:04
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство двух участков "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство еще двух участков "Парка Яуза" - обновляем пространства вдоль Тенистого проезда и выполняем второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. В настоящее время проект завершен почти на 90%, все мероприятия традиционно проводим с учетом пожеланий горожан", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы благоустроили пространство около беседки-ротонды "Храм воздуха", отремонтировали пять "горбатых" мостиков и установили лавочки, сделали мостовой переход через реку Яузу. Кроме того, привели в порядок детскую площадку, обустроили экотропу и лестничные спуски. Сейчас на заключительном этапе находятся прокладка инженерных сетей и монтаж системы освещения, ведется ремонт дорожек, установка лавочек, перголи велопарковок. "На участке вдоль Тенистого проезда проложили кабельную канализацию, завершаем обустройство дорожек, выполнен монтаж конструкций для павильона поста охраны. По периметру территории установлены опоры для камер видеонаблюдения, завершается ремонт покрытия на Яузской плотине, подготовлены основания для детских и спортивных площадок - в скором времени на них смонтируют оборудование и уложат финишное покрытие", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что "Парк Яуза" - это уникальное рекреационное пространство и линейная зона отдыха, которая проходит практические через весь Северо-Восточный округ, граничит с 10 районами, где проживают более 1 миллиона человек.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: выполнено 90% работ по благоустройству двух участков "Парка Яуза"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарк "Яуза" в Москве
Парк Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Парк "Яуза" в Москве
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство двух участков "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году проводим благоустройство еще двух участков "Парка Яуза" - обновляем пространства вдоль Тенистого проезда и выполняем второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. В настоящее время проект завершен почти на 90%, все мероприятия традиционно проводим с учетом пожеланий горожан", - рассказал Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБлагоустройство "Парка Яуза"
Благоустройство Парка Яуза - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Благоустройство "Парка Яуза"
Заместитель мэра отметил, что на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы благоустроили пространство около беседки-ротонды "Храм воздуха", отремонтировали пять "горбатых" мостиков и установили лавочки, сделали мостовой переход через реку Яузу. Кроме того, привели в порядок детскую площадку, обустроили экотропу и лестничные спуски. Сейчас на заключительном этапе находятся прокладка инженерных сетей и монтаж системы освещения, ведется ремонт дорожек, установка лавочек, перголи велопарковок.
"На участке вдоль Тенистого проезда проложили кабельную канализацию, завершаем обустройство дорожек, выполнен монтаж конструкций для павильона поста охраны. По периметру территории установлены опоры для камер видеонаблюдения, завершается ремонт покрытия на Яузской плотине, подготовлены основания для детских и спортивных площадок - в скором времени на них смонтируют оборудование и уложат финишное покрытие", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что "Парк Яуза" - это уникальное рекреационное пространство и линейная зона отдыха, которая проходит практические через весь Северо-Восточный округ, граничит с 10 районами, где проживают более 1 миллиона человек.
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