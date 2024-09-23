https://ria.ru/20240923/beyrut-1974298218.html

Израильская армия заявила об ударах по целям в Бейруте

Израильская армия заявила об ударах по целям в Бейруте - РИА Новости, 23.09.2024

Израильская армия заявила об ударах по целям в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по целям в Бейруте, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:49

2024-09-23T18:49

2024-09-23T18:56

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по целям в Бейруте, сообщила в понедельник пресс-служба армии."ЦАХАЛ нанес прицельный удар по Бейруту. Подробности будут позже", - говорится в сообщении.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240923/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хасан насралла, хезболла, оон, ливан