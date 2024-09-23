https://ria.ru/20240923/bespilotniki-1974206901.html

В Белгородской области беспилотник атаковал детскую площадку

В Белгородской области беспилотник атаковал детскую площадку - РИА Новости, 23.09.2024

В Белгородской области беспилотник атаковал детскую площадку

Три украинских беспилотника атаковали детскую площадку, автомобиль и производственное здание в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:50

2024-09-23T11:50

2024-09-23T11:50

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Три украинских беспилотника атаковали детскую площадку, автомобиль и производственное здание в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал припаркованный автомобиль. Также от взрывной волны осколками посечён рядом стоящий легковой автомобиль и повреждено остекление двух квартир в МКД. Вследствие ещё одной атаки дрона пробита кровля производственного здания. Третий БПЛА сдетонировал на детской площадке — повреждено игровое оборудование", - написал Гладков. Глава региона добавил, что в белгородском селе Черемошное в результате прилёта боеприпаса поврежден частный дом, огнём уничтожен легковой автомобиль. Как отметил Гладков, по предварительным данным, в результате атак ВСУ пострадавших нет.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков