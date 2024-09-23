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Белоруссия ожидает попытки вмешательства извне в выборы в 2025 году - РИА Новости, 23.09.2024
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19:58 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/belorussija-1974307502.html
Белоруссия ожидает попытки вмешательства извне в выборы в 2025 году
Белоруссия ожидает попытки вмешательства извне в выборы в 2025 году - РИА Новости, 23.09.2024
Белоруссия ожидает попытки вмешательства извне в выборы в 2025 году
Постпред Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская заявила, что Минск прогнозирует попытки вмешательства извне в РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:58
2024-09-23T19:58
белоруссия
женева (город)
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Постпред Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская заявила, что Минск прогнозирует попытки вмешательства извне в дела республики в период выборов президента в 2025 году. Данное заявление она сделала на сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в ходе интерактивного диалога с "группой из трех независимых экспертов по положению в области прав человека в Белоруссии", говорится в сообщении на сайте постоянного представительства. "В 2025 году в Беларуси состоятся очередные президентские выборы. Это внутриполитическое событие, в ходе которого будет избран кандидат, который пользуется доверием большинства граждан. Выборы – это внутреннее дело любого суверенного государства. Мы не нуждаемся в одобрениях или неодобрениях итогов волеизъявления нашего народа. Избирательная кампания будет проведена в строгом соответствии с национальным законодательством, которое соответствует общепринятым международным стандартам. Очевидно, что попытки вмешательства в выборы будут наращиваться по различным направлениям", - приводятся слова Бельской на сайте. Она подчеркнула, что доклады якобы независимых экспертов, вроде представленного сегодня, служат для обоснования такого вмешательства и блокирования конструктивного взаимодействия Белоруссии с международными механизмами по правам человека. "Какие перспективы у группы экспертов, которая транслирует в СПЧ известные претензии Запада к Беларуси? Такие же, как и у мандата специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси, действующего с 2012 года. Они не имеют ни смысла, ни результатов. Беларусь, как и подавляющее большинство развивающихся стран не приемлет вмешательства во внутренние дела, давления и санкций", - заявила дипломат. По ее словам, взаимодействие Совета ООН по правам человека с государствами может способствовать реальному поощрению прав человека, только если оно осуществляется на основе подлинного диалога и сотрудничества с законными властями, учета национальных приоритетов, уважения многообразия путей развития. "Беларусь всегда следовала своим национальным интересам экономическим, политическим и общественным, а не встраивалась в навязываемую модель внутренней и внешней политики, ориентированной на геополитические амбиции Запада", - заявила постпред. Она добавила, что для изменения такого положения Запад пытается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, используя обширный инструментарий, включая политически-мотивированные резолюции и мандаты СПЧ, незаконные экономические санкции, медиатехнологии манипулирования общественными сознанием, дезинформацию о ситуации в стране и политике белорусских властей. "Активно финансируются и рекламируются различные экстремистские структуры, находящиеся на содержании западных государств и заточенные на антигосударственную деятельность, подрыв стабильного развития и изменение внешнеполитического курса Беларуси. Эти технологии не новы, мы их видим и будем им противостоять", - констатировала Бельская.
https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973267298.html
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белоруссия, женева (город), минск, оон, в мире
Белоруссия, Женева (город), Минск, ООН, В мире
Белоруссия ожидает попытки вмешательства извне в выборы в 2025 году

Постпред Бельская: Белоруссия прогнозирует попытки вмешательства извне в выборы

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкЖенщина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске
Женщина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Женщина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Постпред Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская заявила, что Минск прогнозирует попытки вмешательства извне в дела республики в период выборов президента в 2025 году.
Данное заявление она сделала на сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в ходе интерактивного диалога с "группой из трех независимых экспертов по положению в области прав человека в Белоруссии", говорится в сообщении на сайте постоянного представительства.
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"В 2025 году в Беларуси состоятся очередные президентские выборы. Это внутриполитическое событие, в ходе которого будет избран кандидат, который пользуется доверием большинства граждан. Выборы – это внутреннее дело любого суверенного государства. Мы не нуждаемся в одобрениях или неодобрениях итогов волеизъявления нашего народа. Избирательная кампания будет проведена в строгом соответствии с национальным законодательством, которое соответствует общепринятым международным стандартам. Очевидно, что попытки вмешательства в выборы будут наращиваться по различным направлениям", - приводятся слова Бельской на сайте.
Она подчеркнула, что доклады якобы независимых экспертов, вроде представленного сегодня, служат для обоснования такого вмешательства и блокирования конструктивного взаимодействия Белоруссии с международными механизмами по правам человека.
"Какие перспективы у группы экспертов, которая транслирует в СПЧ известные претензии Запада к Беларуси? Такие же, как и у мандата специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси, действующего с 2012 года. Они не имеют ни смысла, ни результатов. Беларусь, как и подавляющее большинство развивающихся стран не приемлет вмешательства во внутренние дела, давления и санкций", - заявила дипломат.
По ее словам, взаимодействие Совета ООН по правам человека с государствами может способствовать реальному поощрению прав человека, только если оно осуществляется на основе подлинного диалога и сотрудничества с законными властями, учета национальных приоритетов, уважения многообразия путей развития.
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"Беларусь всегда следовала своим национальным интересам экономическим, политическим и общественным, а не встраивалась в навязываемую модель внутренней и внешней политики, ориентированной на геополитические амбиции Запада", - заявила постпред.
Она добавила, что для изменения такого положения Запад пытается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, используя обширный инструментарий, включая политически-мотивированные резолюции и мандаты СПЧ, незаконные экономические санкции, медиатехнологии манипулирования общественными сознанием, дезинформацию о ситуации в стране и политике белорусских властей. "Активно финансируются и рекламируются различные экстремистские структуры, находящиеся на содержании западных государств и заточенные на антигосударственную деятельность, подрыв стабильного развития и изменение внешнеполитического курса Беларуси. Эти технологии не новы, мы их видим и будем им противостоять", - констатировала Бельская.
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