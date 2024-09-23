https://ria.ru/20240923/bayden-1974321271.html

Байдену задали неудобный вопрос про удары по России

Байдену задали неудобный вопрос про удары по России - РИА Новости, 23.09.2024

Байдену задали неудобный вопрос про удары по России

Президент США Джо Байден делает противоречивые заявления про участие Вашингтона в украинском конфликте, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:01

2024-09-23T22:01

2024-09-23T23:54

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден делает противоречивые заявления про участие Вашингтона в украинском конфликте, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Байден заявил, что не давал "разрешения" Украине нанести удар по России. Байден также сообщил, что США не руководят войной против России. Итак, если вы не отвечаете за ситуацию, почему вы должны давать или не давать разрешение Украине?" — поинтересовался он.Накануне глава Белого дома ответил отрицательно на вопрос о том, разрешил ли Вашингтон Киеву использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по России.Президент Владимир Путин отмечал, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Украиной западных дальнобойных ракет — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что такое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974299021.html

https://ria.ru/20240923/ssha-1974281603.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, киев, джо байден