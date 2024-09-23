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Байдену задали неудобный вопрос про удары по России - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 23.09.2024 (обновлено: 23:54 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/bayden-1974321271.html
Байдену задали неудобный вопрос про удары по России
Байдену задали неудобный вопрос про удары по России - РИА Новости, 23.09.2024
Байдену задали неудобный вопрос про удары по России
Президент США Джо Байден делает противоречивые заявления про участие Вашингтона в украинском конфликте, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:01
2024-09-23T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джо байден
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден делает противоречивые заявления про участие Вашингтона в украинском конфликте, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Байден заявил, что не давал "разрешения" Украине нанести удар по России. Байден также сообщил, что США не руководят войной против России. Итак, если вы не отвечаете за ситуацию, почему вы должны давать или не давать разрешение Украине?" — поинтересовался он.Накануне глава Белого дома ответил отрицательно на вопрос о том, разрешил ли Вашингтон Киеву использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по России.Президент Владимир Путин отмечал, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Украиной западных дальнобойных ракет — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что такое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974299021.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден
Байдену задали неудобный вопрос про удары по России

Боуз: Байден дал неоднозначные заявления про участие США в конфликте на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден делает противоречивые заявления про участие Вашингтона в украинском конфликте, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Байден заявил, что не давал "разрешения" Украине нанести удар по России. Байден также сообщил, что США не руководят войной против России. Итак, если вы не отвечаете за ситуацию, почему вы должны давать или не давать разрешение Украине?" — поинтересовался он.
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Накануне глава Белого дома ответил отрицательно на вопрос о том, разрешил ли Вашингтон Киеву использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по России.
Президент Владимир Путин отмечал, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Украиной западных дальнобойных ракет — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что такое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжо Байден
 
 
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