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ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области
ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2024
ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области
ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:01
2024-09-23T18:01
2024-09-23T18:10
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник губернатор сообщал, что ВСУ ведут террористический обстрел Каменки-Днепровской."Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей. Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет", - написал Балицкий.
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Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области
Балицкий: ВСУ обстреляли стадион школы в Каменке-Днепровской, никто не пострадал