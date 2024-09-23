https://ria.ru/20240923/balitskiy-1974291964.html

ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области

ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2024

ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области

ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:01

2024-09-23T18:01

2024-09-23T18:10

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

россия

происшествия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник губернатор сообщал, что ВСУ ведут террористический обстрел Каменки-Днепровской."Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей. Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет", - написал Балицкий.

https://ria.ru/20240920/obstrel-1973884165.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия