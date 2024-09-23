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ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 23.09.2024 (обновлено: 18:10 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/balitskiy-1974291964.html
ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области
ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2024
ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области
ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:01
2024-09-23T18:10
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник губернатор сообщал, что ВСУ ведут террористический обстрел Каменки-Днепровской."Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей. Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973884165.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли стадион школы в Каменке-Днепровской, никто не пострадал

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник губернатор сообщал, что ВСУ ведут террористический обстрел Каменки-Днепровской.
"Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей. Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет", - написал Балицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийРоссияПроисшествия
 
 
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