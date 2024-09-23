https://ria.ru/20240923/balagansk-1974294660.html
Напавшего на одноклассников с молотком подростка эвакуируют в медучреждение
Напавшего на одноклассников с молотком подростка эвакуируют в медучреждение - РИА Новости, 23.09.2024
Напавшего на одноклассников с молотком подростка эвакуируют в медучреждение
Подростки, на которых напал в Балаганске одноклассник, направлены на лечение домой, нападавшего готовят к эвакуации в медучреждение в Иркутске, сообщил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:19
2024-09-23T18:19
2024-09-23T18:20
происшествия
иркутская область
иркутск
москва
игорь кобзев
нападение ученика на школу в челябинске
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ИРКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Подростки, на которых напал в Балаганске одноклассник, направлены на лечение домой, нападавшего готовят к эвакуации в медучреждение в Иркутске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности заведено в Иркутской области, где школьник в поселке Балаганск напал с молотком на одноклассников. Его остановил учитель физкультуры. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Проверку начала прокуратура. В Балаганске работают министр образования региона Максим Парфенов и детский омбудсмен по Иркутской области Татьяна Афанасьева. "Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Всем оказана своевременная медицинская помощь, подростки направлены на лечение домой. Нападавшего готовят к эвакуации в медучреждение в Иркутске", - сообщил губернатор в Telegram-канале. Он отметил, что в школе, где учатся 400 учеников, сегодня состоялось родительское собрание с участием представителей администрации муниципалитета. Завтра к работе с детьми и родителями приступят специалисты-психологи из Центра профилактики, реабилитации и коррекции, а также из Москвы.
https://ria.ru/20240920/chelyabinsk-1973849078.html
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происшествия, иркутская область, иркутск, москва, игорь кобзев, нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Москва, Игорь Кобзев, Нападение ученика на школу в Челябинске
Напавшего на одноклассников с молотком подростка эвакуируют в медучреждение
Подростка, напавшего на детей с молотком, эвакуируют в медучреждение в Иркутск