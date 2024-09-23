https://ria.ru/20240923/balagansk-1974235310.html

Омбудсмен призвала разобраться в причинах нападения школьника в Балаганске

Омбудсмен призвала разобраться в причинах нападения школьника в Балаганске - РИА Новости, 23.09.2024

Омбудсмен призвала разобраться в причинах нападения школьника в Балаганске

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила РИА Новости, что необходимо на месте разобраться в причинах нападения школьников РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:46

2024-09-23T13:46

2024-09-23T13:46

происшествия

россия

нападение ученика на школу в челябинске

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ИРКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила РИА Новости, что необходимо на месте разобраться в причинах нападения школьников на одноклассников в Балаганске, поговорить с родителями. "Наша задача сегодня выяснить причины поступка, поговорить с родителями и снизить накал волнений за здоровье одноклассников… Я нахожусь в Балаганске. На месте надо разобраться, а не просто выйти в эфир с какой-то версией", - сказала омбудсмен. Она отметила, что также в поселке находятся представители регионального минобразования. По данным регионального главка МВД РФ, в понедельник 13-летний ученик школы в Балаганске "причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся". Его задержал персонал школы. По информации Афанасьевой, трое пострадавших ребят получили легкие ранения. Рамок металлодетекторов в этой школе нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и халатности.

https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973346650.html

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происшествия, россия, нападение ученика на школу в челябинске