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В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска
В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска - РИА Новости, 23.09.2024
В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска
Школьник в Балаганске напал на троих одноклассников с молотком, его остановил преподаватель физкультуры, сообщил министр образования Иркутской области Максим... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:32
2024-09-23T13:32
2024-09-23T16:55
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Школьник в Балаганске напал на троих одноклассников с молотком, его остановил преподаватель физкультуры, сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов в Telegram-канале."Сегодня утром поступил звонок из управления образования Балаганского района о чрезвычайной ситуации в школе № 1. Инцидент произошел с учащимися восьмых классов. Перед уроком 13-летний восьмиклассник в раздевалке нанес удары молотком трем одноклассникам. Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего", — написал Парфенов.Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, по информации школы, они сейчас находятся дома, добавил региональный министр.По данным регионального главка МВД России, в понедельник 13-летний ученик школы в Балаганске "причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся". Его задержал персонал школы. По информации детского омбудсмена, трое пострадавших ребят получили легкие ранения.Рамок металлодетекторов в этой школе нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и халатности.
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска
Напавшего с молотком на одноклассников в Балаганске школьника остановил учитель
ИРКУТСК, 23 сен — РИА Новости.
Школьник в Балаганске напал на троих одноклассников с молотком, его остановил преподаватель физкультуры, сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов в Telegram-канале
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"Сегодня утром поступил звонок из управления образования Балаганского района о чрезвычайной ситуации в школе № 1. Инцидент произошел с учащимися восьмых классов. Перед уроком 13-летний восьмиклассник в раздевалке нанес удары молотком трем одноклассникам. Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего", — написал Парфенов.
Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, по информации школы, они сейчас находятся дома, добавил региональный министр.
По данным регионального главка МВД России, в понедельник 13-летний ученик школы в Балаганске "причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся". Его задержал персонал школы. По информации детского омбудсмена, трое пострадавших ребят получили легкие ранения.
Рамок металлодетекторов в этой школе нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и халатности.