https://ria.ru/20240923/balagansk-1974232172.html

В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска

В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска - РИА Новости, 23.09.2024

В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска

Школьник в Балаганске напал на троих одноклассников с молотком, его остановил преподаватель физкультуры, сообщил министр образования Иркутской области Максим... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:32

2024-09-23T13:32

2024-09-23T16:55

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Школьник в Балаганске напал на троих одноклассников с молотком, его остановил преподаватель физкультуры, сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов в Telegram-канале."Сегодня утром поступил звонок из управления образования Балаганского района о чрезвычайной ситуации в школе № 1. Инцидент произошел с учащимися восьмых классов. Перед уроком 13-летний восьмиклассник в раздевалке нанес удары молотком трем одноклассникам. Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего", — написал Парфенов.Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, по информации школы, они сейчас находятся дома, добавил региональный министр.По данным регионального главка МВД России, в понедельник 13-летний ученик школы в Балаганске "причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся". Его задержал персонал школы. По информации детского омбудсмена, трое пострадавших ребят получили легкие ранения.Рамок металлодетекторов в этой школе нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и халатности.

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иркутская область

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происшествия, иркутская область