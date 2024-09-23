https://ria.ru/20240923/aviatsiya-1974157902.html

Авиация Черноморского флота регулярно уничтожает БПЛА ВСУ, заявил летчик

Авиация Черноморского флота регулярно уничтожает БПЛА ВСУ, заявил летчик - РИА Новости, 23.09.2024

Авиация Черноморского флота регулярно уничтожает БПЛА ВСУ, заявил летчик

Морская авиация Черноморского флота регулярно уничтожает украинские БПЛА и безэкипажные катера в акватории Черного моря, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:47

2024-09-23T05:47

2024-09-23T05:59

безопасность

черное море

нато

су-30

су-30см

вооруженные силы рф

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота регулярно уничтожает украинские БПЛА и безэкипажные катера в акватории Черного моря, рассказал РИА Новости летчик-истребитель с позывным "Байкал". Истребители Су-30СМ ежедневно дежурят в воздухе, обеспечивая оборону Крыма. Данные самолеты позволяют летчикам выявлять и уничтожать цели как в воздухе, так и на воде. "Боевых вылетов очень много, боевая работа идет регулярно. Противник, так скажем, не дремлет. И безэкипажные катера, которые идут к нам по Черному морю, а также беспилотные летательные аппараты, со всеми приходится справляться, всеми видами оружия… Работаем всеми видами вооружений самолета, пушкой 30 миллиметров, также приспособились и свободно падающими боеприпасами уничтожать БЭКи (безэкипажные катера - ред.). Ну и, чего уж говорить, и управляемым оружием также работаем по ним, и уже во всех ракурсах успешно с этим справляемся", - рассказал о работе истребителей морской авиации "Байкал". Со слов собеседника агентства, важно вовремя выявить и получить координаты цели в Черном море. После чего оперативно вылететь и уничтожить БЭК либо БПЛА противника. "Основная трудность - это обнаружить вовремя. Для нас основное и главное - это вовремя обнаружить, получить их координаты в Черном море, выполнить боевой полет и уничтожить морскую или воздушную цель", - уточнил летчик. На счету летчиков-истребителей Морской авиации Черноморского флота, помимо уничтоженных украинских БЭКов и БПЛА, также есть и уничтоженные морские катера с десантом ВСУ. Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker-C — "Фланкер-Си") — советский и российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.

https://ria.ru/20240922/udar-1974138340.html

https://ria.ru/20240923/akhmat-1974148602.html

https://ria.ru/20240923/unichtozhenie-1974155866.html

черное море

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безопасность, черное море, нато, су-30, су-30см, вооруженные силы рф