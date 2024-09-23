https://ria.ru/20240923/avariya-1974322537.html

На юго-западе Москвы столкнулись пять машин

На юго-западе Москвы столкнулись пять машин - РИА Новости, 23.09.2024

На юго-западе Москвы столкнулись пять машин

Пять машин столкнулись на юго-западе Москвы, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:19

2024-09-23T22:19

2024-09-23T22:20

происшествия

авто

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пять машин столкнулись на юго-западе Москвы, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. "Предварительно, произошло столкновение пяти автомобилей, есть один пострадавший", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве. Движение в районе аварии затруднено, уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240923/dtp-1974318368.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва