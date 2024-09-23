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На юго-западе Москвы столкнулись пять машин - РИА Новости, 23.09.2024
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22:19 23.09.2024 (обновлено: 22:20 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/avariya-1974322537.html
На юго-западе Москвы столкнулись пять машин
На юго-западе Москвы столкнулись пять машин - РИА Новости, 23.09.2024
На юго-западе Москвы столкнулись пять машин
Пять машин столкнулись на юго-западе Москвы, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:19
2024-09-23T22:20
происшествия
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москва
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пять машин столкнулись на юго-западе Москвы, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. "Предварительно, произошло столкновение пяти автомобилей, есть один пострадавший", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве. Движение в районе аварии затруднено, уточнил собеседник агентства.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На юго-западе Москвы столкнулись пять машин

МВД: на юго-западе Москвы столкнулись пять машин, один человек пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пять машин столкнулись на юго-западе Москвы, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.
"Предварительно, произошло столкновение пяти автомобилей, есть один пострадавший", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве. Движение в районе аварии затруднено, уточнил собеседник агентства.
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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