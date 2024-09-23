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Аргентина вела контакты с НОВАТЭК о возможных поставках СПГ, заявил посол

Аргентина вела контакты с НОВАТЭК о возможных поставках СПГ, заявил посол - РИА Новости, 23.09.2024

Аргентина вела контакты с НОВАТЭК о возможных поставках СПГ, заявил посол

Аргентина вела контакты с НОВАТЭК о возможных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в республику, но сейчас переговоров по этой теме нет, заявил РИА... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:33

2024-09-23T10:33

2024-09-23T10:33

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Аргентина вела контакты с НОВАТЭК о возможных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в республику, но сейчас переговоров по этой теме нет, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Да, контакты с НОВАТЭК о возможных поставках СПГ в Аргентину были, но это было до февраля 2022 года. Сейчас никаких переговоров по этой теме нет. Также раньше, до 2022 года, велись разговоры об интересе России к более тесному сотрудничеству в вопросах энергетики, включая ее интерес к инвестициям в эту отрасль. Но это было раньше, в данный момент переговоров нет", - сказал он в интервью агентству. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.

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экономика, цены на нефть, аргентина, москва, россия, новатэк