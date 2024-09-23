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В Аргентине не исключили, что Путин и Милей могут встретиться на полях G20 - РИА Новости, 23.09.2024
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09:21 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/argentina-1974171438.html
В Аргентине не исключили, что Путин и Милей могут встретиться на полях G20
В Аргентине не исключили, что Путин и Милей могут встретиться на полях G20 - РИА Новости, 23.09.2024
В Аргентине не исключили, что Путин и Милей могут встретиться на полях G20
В Буэнос-Айресе не исключают, что президенты Аргентины и РФ Хавьер Милей и Владимир Путин могли бы встретиться на полях многосторонних саммитов, в том числе G20 РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:21
2024-09-23T09:21
аргентина
россия
бразилия
владимир путин
хавьер милей
большая двадцатка
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Буэнос-Айресе не исключают, что президенты Аргентины и РФ Хавьер Милей и Владимир Путин могли бы встретиться на полях многосторонних саммитов, в том числе G20 в Бразилии, но конкретных планов нет, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Такая встреча может произойти в рамках каких-то мероприятий, например, если господин Путин или господин Лавров будут там, они могли бы пообщаться со своими визави из Аргентины… Саммит G20 в этом году проходит в Бразилии. Если Путин приедет, наверное, можно было бы организовать встречу, если стороны договорятся. Но визит Милея в этом году в Россию - я думаю, это сложно", - сказал он в интервью агентству. Отдельный визит президента или главы МИД Аргентины Дианы Мондино в Россию не планируется, уточнил посол. "Так что возможности могли бы быть, но мы сейчас ничего конкретного не прорабатываем. Ни президенту, ни министру иностранных дел не поступало приглашения со стороны российских властей посетить Россию. По крайней мере, через наше посольство ничего не проходило", - отметил посол. Он отметил, что если властям Аргентины поступит соответствующее приглашение, то оно будет изучено. "Но все-таки лететь в Россию на сегодняшний день непросто, далеко. Возможно, в рамках какой-то поездки, включающей посещение разных стран региона. Сейчас власти Аргентины больше сосредоточены на решении внутренних проблем нашей страны", - пояснил он. Ранее глава МИД Аргентины Диана Мондино в разговоре с РИА Новости допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с главой российского государства Владимиром Путиным. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
https://ria.ru/20240714/argentina-1959514237.html
https://ria.ru/20240923/argentina-1974161160.html
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аргентина, россия, бразилия, владимир путин, хавьер милей, большая двадцатка
Аргентина, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Хавьер Милей, Большая двадцатка
В Аргентине не исключили, что Путин и Милей могут встретиться на полях G20

Аргентинский посол: Путин и Милей могли бы встретиться на полях G20

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Буэнос-Айресе не исключают, что президенты Аргентины и РФ Хавьер Милей и Владимир Путин могли бы встретиться на полях многосторонних саммитов, в том числе G20 в Бразилии, но конкретных планов нет, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Такая встреча может произойти в рамках каких-то мероприятий, например, если господин Путин или господин Лавров будут там, они могли бы пообщаться со своими визави из Аргентины… Саммит G20 в этом году проходит в Бразилии. Если Путин приедет, наверное, можно было бы организовать встречу, если стороны договорятся. Но визит Милея в этом году в Россию - я думаю, это сложно", - сказал он в интервью агентству.
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Отдельный визит президента или главы МИД Аргентины Дианы Мондино в Россию не планируется, уточнил посол.
"Так что возможности могли бы быть, но мы сейчас ничего конкретного не прорабатываем. Ни президенту, ни министру иностранных дел не поступало приглашения со стороны российских властей посетить Россию. По крайней мере, через наше посольство ничего не проходило", - отметил посол.
Он отметил, что если властям Аргентины поступит соответствующее приглашение, то оно будет изучено.
"Но все-таки лететь в Россию на сегодняшний день непросто, далеко. Возможно, в рамках какой-то поездки, включающей посещение разных стран региона. Сейчас власти Аргентины больше сосредоточены на решении внутренних проблем нашей страны", - пояснил он.
Ранее глава МИД Аргентины Диана Мондино в разговоре с РИА Новости допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с главой российского государства Владимиром Путиным.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
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