https://ria.ru/20240923/argentina-1974161160.html

Посол Аргентины дал оценку отношениям с Россией

Посол Аргентины дал оценку отношениям с Россией - РИА Новости, 23.09.2024

Посол Аргентины дал оценку отношениям с Россией

Ситуация в отношениях России и Аргентины сейчас непростая, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:47

2024-09-23T06:47

2024-09-23T06:47

россия

аргентина

хавьер милей

дмитрий феоктистов

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ситуация в отношениях России и Аргентины сейчас непростая, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Ситуация сейчас непростая. Позиция Аргентины очень четкая - мы участвовали в конференции по Украине в Швейцарии. Надеемся, что вскоре будет найдено какое-то соглашение для урегулирования этого конфликта, из-за которого столько жертв и разрушенных семей. Конфликт длится уже более двух лет, раньше мы могли делать столько вещей в России, а сейчас мы ограничены из-за него. Так что отношения непростые" , - сказал он в интервью агентству. В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного присоединения Аргентины к БРИКС с 1 января 2024 года. Однако после вступления в должность Милей смягчил позицию по многим вопросам. Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов ранее сообщил в интервью РИА Новости, что представители администрации президента Аргентины в личных контактах заявили о готовности к взаимовыгодному взаимодействию с Россией. При этом, по словам посла, Россия заинтересована в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считает энергетику, горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты, рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html

https://ria.ru/20240710/argentina-1958658470.html

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россия, аргентина, хавьер милей, дмитрий феоктистов, в мире