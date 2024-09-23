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Аргентина ожидает первые поставки российской водки в ноябре-декабре - РИА Новости, 23.09.2024
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05:26 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/argentina-1974156949.html
Аргентина ожидает первые поставки российской водки в ноябре-декабре
Аргентина ожидает первые поставки российской водки в ноябре-декабре - РИА Новости, 23.09.2024
Аргентина ожидает первые поставки российской водки в ноябре-декабре
Аргентина ждет первые поставки российской водки в ноябре-декабре этого года, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:26
2024-09-23T05:26
экономика
аргентина
москва
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аргентина ждет первые поставки российской водки в ноябре-декабре этого года, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Потребление водки в нашей стране в последние годы заметно выросло, но в Аргентине нет российской водки - есть из Польши, Швеции, Черногории, даже из Франции, но из России нет. Первая поставка ожидается в конце ноября - начале декабря этого года", - сказал он в интервью агентству. По словам дипломата, в ближайшее время будут подписаны контракты. "Это соглашения между частными лицами, и пока контракты не подписаны, мне сложно говорить об именах и брендах", - уточнил он. В начале июня председатель совета предпринимателей Аргентина-Россия Пабло Коусиньо сообщил о подписании двух соглашений по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240923/briks-1974154334.html
https://ria.ru/20240922/argentina-1974054679.html
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экономика, аргентина, москва, польша
Экономика, Аргентина, Москва, Польша
Аргентина ожидает первые поставки российской водки в ноябре-декабре

Посол: Аргентина ожидает первые поставки российской водки в ноябре-декабре

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аргентина ждет первые поставки российской водки в ноябре-декабре этого года, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Потребление водки в нашей стране в последние годы заметно выросло, но в Аргентине нет российской водки - есть из Польши, Швеции, Черногории, даже из Франции, но из России нет. Первая поставка ожидается в конце ноября - начале декабря этого года", - сказал он в интервью агентству.
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По словам дипломата, в ближайшее время будут подписаны контракты.
"Это соглашения между частными лицами, и пока контракты не подписаны, мне сложно говорить об именах и брендах", - уточнил он.
В начале июня председатель совета предпринимателей Аргентина-Россия Пабло Коусиньо сообщил о подписании двух соглашений по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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