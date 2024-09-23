https://ria.ru/20240923/argentina-1974156949.html

Аргентина ожидает первые поставки российской водки в ноябре-декабре

Аргентина ожидает первые поставки российской водки в ноябре-декабре - РИА Новости, 23.09.2024

Аргентина ожидает первые поставки российской водки в ноябре-декабре

Аргентина ждет первые поставки российской водки в ноябре-декабре этого года, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:26

2024-09-23T05:26

2024-09-23T05:26

экономика

аргентина

москва

польша

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аргентина ждет первые поставки российской водки в ноябре-декабре этого года, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Потребление водки в нашей стране в последние годы заметно выросло, но в Аргентине нет российской водки - есть из Польши, Швеции, Черногории, даже из Франции, но из России нет. Первая поставка ожидается в конце ноября - начале декабря этого года", - сказал он в интервью агентству. По словам дипломата, в ближайшее время будут подписаны контракты. "Это соглашения между частными лицами, и пока контракты не подписаны, мне сложно говорить об именах и брендах", - уточнил он. В начале июня председатель совета предпринимателей Аргентина-Россия Пабло Коусиньо сообщил о подписании двух соглашений по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240923/briks-1974154334.html

https://ria.ru/20240922/argentina-1974054679.html

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москва

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экономика, аргентина, москва, польша