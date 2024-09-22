Лидеры США, Индии, Японии и Австралии выступили с заявлением по Украине
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине, не упомянув РФ
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСаммит лидеров QUAD в штате Делавэр, США. 21 сентября 2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Саммит лидеров QUAD в штате Делавэр, США. 21 сентября 2024
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к необходимости установить долгосрочный мир на Украине, но не упомянули Россию, следует из совместного заявления по итогам встречи.
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"Мы вновь заявляем о необходимости всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности", — указано в тексте документа.
При этом совместное заявление по итогам переговоров в формате QUAD не содержит упоминания России.
В контексте украинского конфликта главы государств также отметили, что он оказывает негативное влияние на продовольственную и энергетическую безопасность в мире, особенно сильно сказываясь на развивающихся странах.
Москва ранее неоднократно предлагала урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Так, президент Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его ультиматумом.