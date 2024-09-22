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В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России
В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России - РИА Новости, 22.09.2024
В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России
России важно серьезно относиться к позиции Запада, планирующего победить РФ стратегически и тактически, и продолжать специальную военную операцию, чтобы... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:46
2024-09-22T11:46
2024-09-22T11:46
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. России важно серьезно относиться к позиции Запада, планирующего победить РФ стратегически и тактически, и продолжать специальную военную операцию, чтобы победить самим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они открыто говорят, что их цель это - стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России
Песков: важно серьезно относиться к позиции Запада, планирующего победить Россию