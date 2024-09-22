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В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/zapad-1974079994.html
В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России
В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России - РИА Новости, 22.09.2024
В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России
России важно серьезно относиться к позиции Запада, планирующего победить РФ стратегически и тактически, и продолжать специальную военную операцию, чтобы... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:46
2024-09-22T11:46
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. России важно серьезно относиться к позиции Запада, планирующего победить РФ стратегически и тактически, и продолжать специальную военную операцию, чтобы победить самим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они открыто говорят, что их цель это - стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России

Песков: важно серьезно относиться к позиции Запада, планирующего победить Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД РФ
Московский Кремль и здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и здание МИД РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. России важно серьезно относиться к позиции Запада, планирующего победить РФ стратегически и тактически, и продолжать специальную военную операцию, чтобы победить самим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Они открыто говорят, что их цель это - стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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