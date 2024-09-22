https://ria.ru/20240922/zapad-1974079994.html

В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России

В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России - РИА Новости, 22.09.2024

В Кремле призвали серьезно относиться к позиции Запада по России

России важно серьезно относиться к позиции Запада, планирующего победить РФ стратегически и тактически, и продолжать специальную военную операцию, чтобы... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:46

2024-09-22T11:46

2024-09-22T11:46

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. России важно серьезно относиться к позиции Запада, планирующего победить РФ стратегически и тактически, и продолжать специальную военную операцию, чтобы победить самим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они открыто говорят, что их цель это - стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире