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Захарова одной фразой описала шаг, на который пошел Запад против России - РИА Новости, 22.09.2024
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14:25 22.09.2024 (обновлено: 16:01 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/zakharova-1974100169.html
Захарова одной фразой описала шаг, на который пошел Запад против России
Захарова одной фразой описала шаг, на который пошел Запад против России - РИА Новости, 22.09.2024
Захарова одной фразой описала шаг, на который пошел Запад против России
Западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова журналисту... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:25
2024-09-22T16:01
россия
киев
москва
мария захарова
павел зарубин
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину, фрагмент беседы он опубликовал в своем Telegram-канале."Знаете, есть такое выражение "слабоумие и отвага", это как раз про них", — сказала она.Дипломат подчеркнула, что это оружие применяется против атомных электростанций, и обвинила западных политиков в непонимании возможных последствий. Кроме того, она обратила внимание на то, что это вооружение "перетекло и на регион Ближнего Востока".Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории государства с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по России, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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россия, киев, москва, мария захарова, павел зарубин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Москва, Мария Захарова, Павел Зарубин, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Захарова одной фразой описала шаг, на который пошел Запад против России

Захарова фразой "слабоумие и отвага" описала передачу Западом оружия ВСУ

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину, фрагмент беседы он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Знаете, есть такое выражение "слабоумие и отвага", это как раз про них", — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что это оружие применяется против атомных электростанций, и обвинила западных политиков в непонимании возможных последствий. Кроме того, она обратила внимание на то, что это вооружение "перетекло и на регион Ближнего Востока".
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории государства с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по России, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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РоссияКиевМоскваМария ЗахароваПавел ЗарубинВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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