https://ria.ru/20240922/zakharova-1974100169.html

Захарова одной фразой описала шаг, на который пошел Запад против России

Захарова одной фразой описала шаг, на который пошел Запад против России - РИА Новости, 22.09.2024

Захарова одной фразой описала шаг, на который пошел Запад против России

Западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова журналисту... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:25

2024-09-22T14:25

2024-09-22T16:01

россия

киев

москва

мария захарова

павел зарубин

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину, фрагмент беседы он опубликовал в своем Telegram-канале."Знаете, есть такое выражение "слабоумие и отвага", это как раз про них", — сказала она.Дипломат подчеркнула, что это оружие применяется против атомных электростанций, и обвинила западных политиков в непонимании возможных последствий. Кроме того, она обратила внимание на то, что это вооружение "перетекло и на регион Ближнего Востока".Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории государства с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по России, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974065488.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, москва, мария захарова, павел зарубин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины