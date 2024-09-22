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В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек

В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2024

В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек

Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T06:12

2024-09-22T06:12

2024-09-22T06:12

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хонсю (остров)

япония

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ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK. Продолжающиеся дожди в этом районе уже стали причиной смерти одного человека, без вести пропали шесть человек. С мест поступают сообщения о разливе рек, сходах оползней. Как минимум 6 тысяч домохозяйств в префектуре остались без света. Есть перебои в работе мобильной связи. Основной удар стихии пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу – именно эти населенные пункты больше всего пострадали при сильном землетрясении 1 января этого года. В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков - за 24 часа выпало более 300 миллиметров - это рекордный показатель с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Утром в воскресенье дожди несколько стихли, но синоптики предупреждают о новом пике днем.

https://ria.ru/20240914/rakety-1972680296.html

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в мире, исикава, хонсю (остров), япония, происшествия