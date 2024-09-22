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В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2024
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06:12 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/yaponiya-1974057305.html
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2024
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек
Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T06:12
2024-09-22T06:12
в мире
исикава
хонсю (остров)
япония
происшествия
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ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK. Продолжающиеся дожди в этом районе уже стали причиной смерти одного человека, без вести пропали шесть человек. С мест поступают сообщения о разливе рек, сходах оползней. Как минимум 6 тысяч домохозяйств в префектуре остались без света. Есть перебои в работе мобильной связи. Основной удар стихии пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу – именно эти населенные пункты больше всего пострадали при сильном землетрясении 1 января этого года. В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков - за 24 часа выпало более 300 миллиметров - это рекордный показатель с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Утром в воскресенье дожди несколько стихли, но синоптики предупреждают о новом пике днем.
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в мире, исикава, хонсю (остров), япония, происшествия
В мире, Исикава, Хонсю (остров), Япония, Происшествия
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек

NHK: эвакуацию объявили в семи городах и поселках на западе острова Хонсю

© Кадр видео из соцсетейПоследствия сильных ливней на западе острова Хонсю в Японии
Последствия сильных ливней на западе острова Хонсю в Японии - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия сильных ливней на западе острова Хонсю в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK.
Продолжающиеся дожди в этом районе уже стали причиной смерти одного человека, без вести пропали шесть человек.
С мест поступают сообщения о разливе рек, сходах оползней. Как минимум 6 тысяч домохозяйств в префектуре остались без света. Есть перебои в работе мобильной связи.
Основной удар стихии пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу – именно эти населенные пункты больше всего пострадали при сильном землетрясении 1 января этого года.
В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков - за 24 часа выпало более 300 миллиметров - это рекордный показатель с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Утром в воскресенье дожди несколько стихли, но синоптики предупреждают о новом пике днем.
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В миреИсикаваХонсю (остров)ЯпонияПроисшествия
 
 
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