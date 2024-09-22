https://ria.ru/20240922/yaponiya-1974057305.html
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2024
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек
Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T06:12
2024-09-22T06:12
2024-09-22T06:12
в мире
исикава
хонсю (остров)
япония
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973988616_0:344:669:720_1920x0_80_0_0_09b8f5a211bf0a5847e102068436256c.jpg
ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK. Продолжающиеся дожди в этом районе уже стали причиной смерти одного человека, без вести пропали шесть человек. С мест поступают сообщения о разливе рек, сходах оползней. Как минимум 6 тысяч домохозяйств в префектуре остались без света. Есть перебои в работе мобильной связи. Основной удар стихии пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу – именно эти населенные пункты больше всего пострадали при сильном землетрясении 1 января этого года. В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков - за 24 часа выпало более 300 миллиметров - это рекордный показатель с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Утром в воскресенье дожди несколько стихли, но синоптики предупреждают о новом пике днем.
https://ria.ru/20240914/rakety-1972680296.html
исикава
хонсю (остров)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973988616_0:206:669:708_1920x0_80_0_0_7936fcc79ac7c5ff94264965a3d0b796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исикава, хонсю (остров), япония, происшествия
В мире, Исикава, Хонсю (остров), Япония, Происшествия
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек
NHK: эвакуацию объявили в семи городах и поселках на западе острова Хонсю
ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK.
Продолжающиеся дожди в этом районе уже стали причиной смерти одного человека, без вести пропали шесть человек.
С мест поступают сообщения о разливе рек, сходах оползней. Как минимум 6 тысяч домохозяйств в префектуре остались без света. Есть перебои в работе мобильной связи.
Основной удар стихии пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу – именно эти населенные пункты больше всего пострадали при сильном землетрясении 1 января этого года.
В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков - за 24 часа выпало более 300 миллиметров - это рекордный показатель с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Утром в воскресенье дожди несколько стихли, но синоптики предупреждают о новом пике днем.