https://ria.ru/20240922/vzyatki-1974134059.html

В Самарской области арестовали главу района по делу о взятках

В Самарской области арестовали главу района по делу о взятках - РИА Новости, 22.09.2024

В Самарской области арестовали главу района по делу о взятках

Суд арестовал главу Безенчукского района Самарской области, задержанного по подозрению в вымогательстве взяток, в том числе в виде строительных работ у себя... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T21:05

2024-09-22T21:05

2024-09-22T21:06

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САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Суд арестовал главу Безенчукского района Самарской области, задержанного по подозрению в вымогательстве взяток, в том числе в виде строительных работ у себя дома, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Накануне СУСК сообщило о задержании главы Безенчукского района по делу, возбужденному по статьям УК РФ "Получение взятки путём вымогательства, через посредника, в крупном размере" и "Получение взятки путём вымогательства". По версии следствия, в 2022 году по требованию подозреваемого сотрудники строительной организации, занятой субподрядными работами по муниципальному контракту, выполнили устройство отмостков по периметру жилого дома главы района, на эти работы компания потратила около 180 тысяч рублей. Кроме того, в 2021 году чиновник через посредника получил от представителя другой организации, с которой администрацией района был заключён муниципальный контракт, в качестве взятки ноутбук стоимостью около 90 тысяч рублей. "Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Санкции указанных статей УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы. Ведомство не называло имя подозреваемого. На сайте администрации Безенчукского района указано, что район с января 2018 года возглавляет 44-летний Владимир Аникин.

https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html

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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)