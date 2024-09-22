Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области арестовали главу района по делу о взятках - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 22.09.2024 (обновлено: 21:06 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/vzyatki-1974134059.html
В Самарской области арестовали главу района по делу о взятках
В Самарской области арестовали главу района по делу о взятках - РИА Новости, 22.09.2024
В Самарской области арестовали главу района по делу о взятках
Суд арестовал главу Безенчукского района Самарской области, задержанного по подозрению в вымогательстве взяток, в том числе в виде строительных работ у себя... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T21:05
2024-09-22T21:06
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Суд арестовал главу Безенчукского района Самарской области, задержанного по подозрению в вымогательстве взяток, в том числе в виде строительных работ у себя дома, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Накануне СУСК сообщило о задержании главы Безенчукского района по делу, возбужденному по статьям УК РФ "Получение взятки путём вымогательства, через посредника, в крупном размере" и "Получение взятки путём вымогательства". По версии следствия, в 2022 году по требованию подозреваемого сотрудники строительной организации, занятой субподрядными работами по муниципальному контракту, выполнили устройство отмостков по периметру жилого дома главы района, на эти работы компания потратила около 180 тысяч рублей. Кроме того, в 2021 году чиновник через посредника получил от представителя другой организации, с которой администрацией района был заключён муниципальный контракт, в качестве взятки ноутбук стоимостью около 90 тысяч рублей. "Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Санкции указанных статей УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы. Ведомство не называло имя подозреваемого. На сайте администрации Безенчукского района указано, что район с января 2018 года возглавляет 44-летний Владимир Аникин.
https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html
https://ria.ru/20240921/zaderzhanie-1973983530.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области арестовали главу района по делу о взятках

Суд арестовал главу района Самарской области по делу о вымогательстве взяток

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Суд арестовал главу Безенчукского района Самарской области, задержанного по подозрению в вымогательстве взяток, в том числе в виде строительных работ у себя дома, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Накануне СУСК сообщило о задержании главы Безенчукского района по делу, возбужденному по статьям УК РФ "Получение взятки путём вымогательства, через посредника, в крупном размере" и "Получение взятки путём вымогательства". По версии следствия, в 2022 году по требованию подозреваемого сотрудники строительной организации, занятой субподрядными работами по муниципальному контракту, выполнили устройство отмостков по периметру жилого дома главы района, на эти работы компания потратила около 180 тысяч рублей. Кроме того, в 2021 году чиновник через посредника получил от представителя другой организации, с которой администрацией района был заключён муниципальный контракт, в качестве взятки ноутбук стоимостью около 90 тысяч рублей.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Подмосковье завели дело о вымогательстве денег у чиновников
21 августа, 11:29
"Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Санкции указанных статей УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.
Ведомство не называло имя подозреваемого.
На сайте администрации Безенчукского района указано, что район с января 2018 года возглавляет 44-летний Владимир Аникин.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Задержан глава Безенчукского района Самарской области
21 сентября, 12:57
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала