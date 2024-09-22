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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Тернополе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Тернополе - РИА Новости, 22.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Тернополе
Взрыв прогремел в Тернополе на западе Украины после чего часть города осталась без света, сообщило украинское издание "Главред". РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T21:30
2024-09-22T21:30
2024-09-22T22:01
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в Тернополе на западе Украины после чего часть города осталась без света, сообщило украинское издание "Главред". "В Тернополе прогремел взрыв, часть города осталась без света. В ГСЧС (госслужба по ЧС – ред.) сообщают о том, что возникли проблемы с трансформатором", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Позже Тернопольская областная военная администрация в своем Telegram-канале уточнила, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции, горит часть трансформатора..
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в мире, тернополь, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тернополь, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Тернополе
"Главред": в Тернополе прогремел взрыв, часть города осталась без света