https://ria.ru/20240922/vzryv-1974135040.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Тернополе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Тернополе - РИА Новости, 22.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Тернополе

Взрыв прогремел в Тернополе на западе Украины после чего часть города осталась без света, сообщило украинское издание "Главред". РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T21:30

2024-09-22T21:30

2024-09-22T22:01

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в Тернополе на западе Украины после чего часть города осталась без света, сообщило украинское издание "Главред". "В Тернополе прогремел взрыв, часть города осталась без света. В ГСЧС (госслужба по ЧС – ред.) сообщают о том, что возникли проблемы с трансформатором", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Позже Тернопольская областная военная администрация в своем Telegram-канале уточнила, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции, горит часть трансформатора..

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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в мире, тернополь, украина