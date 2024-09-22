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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 22.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T02:01
2024-09-22T02:01
2024-09-22T02:08
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.