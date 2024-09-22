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Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.09.2024
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:30
2024-09-22T00:30
2024-09-22T00:30
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятьдесят семь вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на донецком направлении. Сорок девять обстрелов - на горловском направлении. Всего выпущено 168 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Согласно информации представительства, поступили сведения о гибели одного и ранении девяти гражданских лиц. В предыдущие сутки были зафиксированы 47 обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию республики