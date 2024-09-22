https://ria.ru/20240922/vertolet-1974108883.html

Российский вертолет нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье

Российский вертолет нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.09.2024

Российский вертолет нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T15:58

2024-09-22T15:58

2024-09-22T17:16

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

ми-28нм

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974113931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff0bbcab4c411a2796428d9d2e4e4797.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в релизе.После применения средств поражения экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, добавили в военном ведомстве.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 22 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 16 тысяч солдат, 126 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по скоплению ВСУ в курском приграничье Экипаж Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены. 2024-09-22T15:58 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, безопасность