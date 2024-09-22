https://ria.ru/20240922/vertolet-1974108883.html
Российский вертолет нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
Российский вертолет нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.09.2024
Российский вертолет нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T15:58
2024-09-22T15:58
2024-09-22T17:16
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в релизе.После применения средств поражения экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, добавили в военном ведомстве.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 22 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 16 тысяч солдат, 126 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.
2024-09-22T15:58
true
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Безопасность
Российский вертолет нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
МО РФ: Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье