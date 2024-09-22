https://ria.ru/20240922/ukraina-1974136886.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.09.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T21:46

2024-09-22T21:46

2024-09-22T21:46

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в 21.23 мск воздушную тревогу объявили в Сумской области. Спустя несколько минут она прозвучала в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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