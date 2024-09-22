https://ria.ru/20240922/udmurtiya-1974067838.html
Бречалов наградил победителей и призеров спартакиады "Гвардия"
Бречалов наградил победителей и призеров спартакиады "Гвардия" - РИА Новости, 22.09.2024
Бречалов наградил победителей и призеров спартакиады "Гвардия"
Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров смотра-конкурса "Равняемся на героев" и военно-патриотической спартакиады "Гвардия", которые... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T09:51
2024-09-22T09:51
2024-09-22T09:51
удмуртская республика
ижевск
балезинский район
александр бречалов
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день оружейника
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974067022_0:112:668:488_1920x0_80_0_0_e754ce1432f13eb05ea67e65880068e7.jpg
УФА, 22 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров смотра-конкурса "Равняемся на героев" и военно-патриотической спартакиады "Гвардия", которые прошли в Ижевске в рамках празднования Дня оружейника. Руководитель региона в своем Telegram-канале рассказал, как на площадке спорткомлекса "Чекерил" в Ижевске прошел финал спартакиады "Гвардия" и смотра-конкурса "Равняемся на героев" среди школьников. "Эти ребята равняются на героев. На них самих тоже будут равняться, 1300 кадетов, юнармейцев, курсантов со всей республики сегодня соревновались в смотре-конкурсе песни и строя. "Равняемся на героев" мы провели в четвертый раз, на отборочных этапах в нем приняли участие 4,5 тысячи школьников", - написал Бречалов. Он отметил, что за ребят болели вместе с командиром отряда особого назначения Росгвардии Олегом Матвеевым и Героем России, председателем правления "Движения Первых" Артуром Орловым. "Лучшими в смотре в этом году стали школьники Балезинского района и старшеклассницы из воткинской школы N17. Победителей наградим экскурсией в Брестскую крепость, обладателей второго места - поездкой в московский музей техники Вадима Задорожного, третьего - поездкой в Волгоград",- рассказал Бречалов. В пресс-службе руководителя республики сообщают, что мероприятия стали частью семейного патриотического фестиваля в рамках Дня оружейника. "Я знаю, как искренне вы заряжены на победу, вижу, что вы нацелены показать все лучшее, чему вас научили наставники и для чего вас поддерживали ваши родители. Спасибо родителям - вы воспитываете достойных детей, с правильным настроем и отношением к своей малой родине и стране. Я благодарю наставников - знаю, что многие из них имеют опыт участия в локальных боевых действиях, специальной военной операции. Огромное спасибо за вовлеченность и желание воспитать настоящих граждан России. Сегодня здесь со мной героические люди, для меня большая честь, что мы дружим и общаемся. Это командир отряда мобильного особого назначения Росгвардии Олег Дмитриевич Матвеев и Герой России, наш земляк, уроженец Удмуртии, председатель Правления "Движения Первых" Артур Валерьевич Орлов. Эти люди - пример для всего подрастающего поколения республики", - цитирует пресс-служба Бречалова. Чтобы показать все свои умения в строевой подготовке и пройтись единым строем по площади спортивного комплекса, здесь собрались 62 команды в младшей и старшей возрастных категориях. Кроме того, каждый взвод исполнял песню, которую выбрали сами участники. Финал смотра-конкурса прошел благодаря гранту Всероссийского конкурса "Регион для молодых" от Росмолодежи в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным, информирует пресс-служба. "Это не просто подростки, а поколение, за которым будущее России. Пусть весь мир видит, что нашу страну не победить, особенно с таким достойным продолжением. Я желаю вам непробиваемого, бронированного здоровья и обязательно достичь той цели, которую вы перед собой поставили. Вы знаете, что теперь я многодетный папа: помимо моих двух дочерей, у меня есть 7,5 млн детей по всей стране. Понимаю уровень ответственности и благодарю родителей за воспитание таких детей. Я безумно горд, что нахожусь сегодня здесь, на родной земле. Это моя первая поездка после вступления в должность. Благодарю главу республики Александра Владимировича и всю команду Удмуртии за поддержку и развитие наших ребят в военно-патриотическом направлении", – приводятся слова Орлова. Региональные власти сообщают, что на финале четвертой республиканской военно-патриотической спартакиады "Гвардия" на Кубок имени Михаила Тимофеевича Калашникова участники в справедливой борьбе отстаивали свое право на победу в 15 испытаниях, болельщики активно поддерживали команды. "Ребята проверили себя на выносливость, ловкость и силу духа. Соревновались за победу почти 400 человек из школ, средних специальных и высших учебных заведений. Впервые в этом году к спартакиаде присоединилась работающая молодежь. Участниками стали 18 команд предприятий, бизнес-сообщества, силовых структур, Совета отцов Удмуртии, а также районов республики",- говорится в сообщении. По данным пресс-службы, победители и призеры получили брендированные подарки "Удмуртия гордится" и сувенирную продукцию от концерна "Калашников". Кроме того, по инициативе главы Удмуртии в рамках "Гвардии" учредили специальный приз имени бывшего руководителя воткинского военно-спортивного клуба "Десантник", погибшего в ходе СВО, Руслана Шаймарданова. Его обладателями стали ученики Юськинской школы Кезского района. "Руслан Ильсурович - это мой друг, важный человек в моей жизни. Спартакиада "Гвардия" появилась благодаря ему и его единомышленникам. К сожалению, он погиб при исполнении своего воинского долга на территории проведения специальной военной операции, и мы решили таким образом увековечить память о нем. Поэтому, ребята, это очень серьезный, важный приз. Будьте всегда достойны этого замечательного человека", - обратился к школьникам Александр Бречалов. В пресс-службе отметили, что среди участников спартакиады "Гвардия" были те, кто состоит в "Движении Первых", созданном по Указу президента России Владимира Путина. "Я под большим впечатлением от мероприятия. Дети яркие, позитивные, задавали интересные вопросы. Мы успели немного пообщаться. У них уже есть свои предложения и проекты. Двоим ребятам я дал свой номер телефона. Они отправят мне свои идеи для дальнейшего рассмотрения. Я за этим и приехал в родную Удмуртию - чтобы пообщаться с ребятами. Они должны чувствовать, что они на одной волне с нами и их предложения выбирают дальнейшее развитие "Движения Первых". В планах у меня сейчас в первую очередь поближе познакомиться с командой "Движения Первых", в том числе и с региональной. Сегодня я увидел, как хорошо построена работа Движения в республике. Здесь создано больше 30 местных отделений и порядка 740 первичных отделений организации. Будем работать все вместе", - прокомментировал Орлов.
https://ria.ru/20240914/udmurtija-1972670765.html
https://ria.ru/20240919/brechalov-1973697594.html
https://ria.ru/20240919/den_oruzheynika-1973104433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, балезинский район, александр бречалов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день оружейника, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Ижевск, Балезинский район, Александр Бречалов, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), День оружейника, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов наградил победителей и призеров спартакиады "Гвардия"
Глава Удмуртии Бречалов наградил победителей и призеров спартакиады "Гвардия"
УФА, 22 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров смотра-конкурса "Равняемся на героев" и военно-патриотической спартакиады "Гвардия", которые прошли в Ижевске в рамках празднования Дня оружейника.
Руководитель региона в своем Telegram-канале
рассказал, как на площадке спорткомлекса "Чекерил" в Ижевске прошел финал спартакиады "Гвардия" и смотра-конкурса "Равняемся на героев" среди школьников.
"Эти ребята равняются на героев. На них самих тоже будут равняться, 1300 кадетов, юнармейцев, курсантов со всей республики сегодня соревновались в смотре-конкурсе песни и строя. "Равняемся на героев" мы провели в четвертый раз, на отборочных этапах в нем приняли участие 4,5 тысячи школьников", - написал Бречалов.
Он отметил, что за ребят болели вместе с командиром отряда особого назначения Росгвардии Олегом Матвеевым и Героем России, председателем правления "Движения Первых" Артуром Орловым. "Лучшими в смотре в этом году стали школьники Балезинского района и старшеклассницы из воткинской школы N17. Победителей наградим экскурсией в Брестскую крепость, обладателей второго места - поездкой в московский музей техники Вадима Задорожного, третьего - поездкой в Волгоград",- рассказал Бречалов.
В пресс-службе руководителя республики сообщают, что мероприятия стали частью семейного патриотического фестиваля в рамках Дня оружейника.
"Я знаю, как искренне вы заряжены на победу, вижу, что вы нацелены показать все лучшее, чему вас научили наставники и для чего вас поддерживали ваши родители. Спасибо родителям - вы воспитываете достойных детей, с правильным настроем и отношением к своей малой родине и стране. Я благодарю наставников - знаю, что многие из них имеют опыт участия в локальных боевых действиях, специальной военной операции. Огромное спасибо за вовлеченность и желание воспитать настоящих граждан России. Сегодня здесь со мной героические люди, для меня большая честь, что мы дружим и общаемся. Это командир отряда мобильного особого назначения Росгвардии Олег Дмитриевич Матвеев и Герой России, наш земляк, уроженец Удмуртии, председатель Правления "Движения Первых" Артур Валерьевич Орлов. Эти люди - пример для всего подрастающего поколения республики", - цитирует пресс-служба Бречалова.
Чтобы показать все свои умения в строевой подготовке и пройтись единым строем по площади спортивного комплекса, здесь собрались 62 команды в младшей и старшей возрастных категориях. Кроме того, каждый взвод исполнял песню, которую выбрали сами участники. Финал смотра-конкурса прошел благодаря гранту Всероссийского конкурса "Регион для молодых" от Росмолодежи в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным, информирует пресс-служба.
"Это не просто подростки, а поколение, за которым будущее России. Пусть весь мир видит, что нашу страну не победить, особенно с таким достойным продолжением. Я желаю вам непробиваемого, бронированного здоровья и обязательно достичь той цели, которую вы перед собой поставили. Вы знаете, что теперь я многодетный папа: помимо моих двух дочерей, у меня есть 7,5 млн детей по всей стране. Понимаю уровень ответственности и благодарю родителей за воспитание таких детей. Я безумно горд, что нахожусь сегодня здесь, на родной земле. Это моя первая поездка после вступления в должность. Благодарю главу республики Александра Владимировича и всю команду Удмуртии за поддержку и развитие наших ребят в военно-патриотическом направлении", – приводятся слова Орлова.
Региональные власти сообщают, что на финале четвертой республиканской военно-патриотической спартакиады "Гвардия" на Кубок имени Михаила Тимофеевича Калашникова участники в справедливой борьбе отстаивали свое право на победу в 15 испытаниях, болельщики активно поддерживали команды.
"Ребята проверили себя на выносливость, ловкость и силу духа. Соревновались за победу почти 400 человек из школ, средних специальных и высших учебных заведений. Впервые в этом году к спартакиаде присоединилась работающая молодежь. Участниками стали 18 команд предприятий, бизнес-сообщества, силовых структур, Совета отцов Удмуртии, а также районов республики",- говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, победители и призеры получили брендированные подарки "Удмуртия гордится" и сувенирную продукцию от концерна "Калашников". Кроме того, по инициативе главы Удмуртии в рамках "Гвардии" учредили специальный приз имени бывшего руководителя воткинского военно-спортивного клуба "Десантник", погибшего в ходе СВО, Руслана Шаймарданова. Его обладателями стали ученики Юськинской школы Кезского района.
"Руслан Ильсурович - это мой друг, важный человек в моей жизни. Спартакиада "Гвардия" появилась благодаря ему и его единомышленникам. К сожалению, он погиб при исполнении своего воинского долга на территории проведения специальной военной операции, и мы решили таким образом увековечить память о нем. Поэтому, ребята, это очень серьезный, важный приз. Будьте всегда достойны этого замечательного человека", - обратился к школьникам Александр Бречалов.
В пресс-службе отметили, что среди участников спартакиады "Гвардия" были те, кто состоит в "Движении Первых", созданном по Указу президента России Владимира Путина.
"Я под большим впечатлением от мероприятия. Дети яркие, позитивные, задавали интересные вопросы. Мы успели немного пообщаться. У них уже есть свои предложения и проекты. Двоим ребятам я дал свой номер телефона. Они отправят мне свои идеи для дальнейшего рассмотрения. Я за этим и приехал в родную Удмуртию - чтобы пообщаться с ребятами. Они должны чувствовать, что они на одной волне с нами и их предложения выбирают дальнейшее развитие "Движения Первых". В планах у меня сейчас в первую очередь поближе познакомиться с командой "Движения Первых", в том числе и с региональной. Сегодня я увидел, как хорошо построена работа Движения в республике. Здесь создано больше 30 местных отделений и порядка 740 первичных отделений организации. Будем работать все вместе", - прокомментировал Орлов.