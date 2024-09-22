https://ria.ru/20240922/udmurtiya-1974067838.html

Бречалов наградил победителей и призеров спартакиады "Гвардия"

Бречалов наградил победителей и призеров спартакиады "Гвардия" - РИА Новости, 22.09.2024

Бречалов наградил победителей и призеров спартакиады "Гвардия"

Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров смотра-конкурса "Равняемся на героев" и военно-патриотической спартакиады "Гвардия", которые... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:51

2024-09-22T09:51

2024-09-22T09:51

удмуртская республика

ижевск

балезинский район

александр бречалов

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день оружейника

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 22 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров смотра-конкурса "Равняемся на героев" и военно-патриотической спартакиады "Гвардия", которые прошли в Ижевске в рамках празднования Дня оружейника. Руководитель региона в своем Telegram-канале рассказал, как на площадке спорткомлекса "Чекерил" в Ижевске прошел финал спартакиады "Гвардия" и смотра-конкурса "Равняемся на героев" среди школьников. "Эти ребята равняются на героев. На них самих тоже будут равняться, 1300 кадетов, юнармейцев, курсантов со всей республики сегодня соревновались в смотре-конкурсе песни и строя. "Равняемся на героев" мы провели в четвертый раз, на отборочных этапах в нем приняли участие 4,5 тысячи школьников", - написал Бречалов. Он отметил, что за ребят болели вместе с командиром отряда особого назначения Росгвардии Олегом Матвеевым и Героем России, председателем правления "Движения Первых" Артуром Орловым. "Лучшими в смотре в этом году стали школьники Балезинского района и старшеклассницы из воткинской школы N17. Победителей наградим экскурсией в Брестскую крепость, обладателей второго места - поездкой в московский музей техники Вадима Задорожного, третьего - поездкой в Волгоград",- рассказал Бречалов. В пресс-службе руководителя республики сообщают, что мероприятия стали частью семейного патриотического фестиваля в рамках Дня оружейника. "Я знаю, как искренне вы заряжены на победу, вижу, что вы нацелены показать все лучшее, чему вас научили наставники и для чего вас поддерживали ваши родители. Спасибо родителям - вы воспитываете достойных детей, с правильным настроем и отношением к своей малой родине и стране. Я благодарю наставников - знаю, что многие из них имеют опыт участия в локальных боевых действиях, специальной военной операции. Огромное спасибо за вовлеченность и желание воспитать настоящих граждан России. Сегодня здесь со мной героические люди, для меня большая честь, что мы дружим и общаемся. Это командир отряда мобильного особого назначения Росгвардии Олег Дмитриевич Матвеев и Герой России, наш земляк, уроженец Удмуртии, председатель Правления "Движения Первых" Артур Валерьевич Орлов. Эти люди - пример для всего подрастающего поколения республики", - цитирует пресс-служба Бречалова. Чтобы показать все свои умения в строевой подготовке и пройтись единым строем по площади спортивного комплекса, здесь собрались 62 команды в младшей и старшей возрастных категориях. Кроме того, каждый взвод исполнял песню, которую выбрали сами участники. Финал смотра-конкурса прошел благодаря гранту Всероссийского конкурса "Регион для молодых" от Росмолодежи в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным, информирует пресс-служба. "Это не просто подростки, а поколение, за которым будущее России. Пусть весь мир видит, что нашу страну не победить, особенно с таким достойным продолжением. Я желаю вам непробиваемого, бронированного здоровья и обязательно достичь той цели, которую вы перед собой поставили. Вы знаете, что теперь я многодетный папа: помимо моих двух дочерей, у меня есть 7,5 млн детей по всей стране. Понимаю уровень ответственности и благодарю родителей за воспитание таких детей. Я безумно горд, что нахожусь сегодня здесь, на родной земле. Это моя первая поездка после вступления в должность. Благодарю главу республики Александра Владимировича и всю команду Удмуртии за поддержку и развитие наших ребят в военно-патриотическом направлении", – приводятся слова Орлова. Региональные власти сообщают, что на финале четвертой республиканской военно-патриотической спартакиады "Гвардия" на Кубок имени Михаила Тимофеевича Калашникова участники в справедливой борьбе отстаивали свое право на победу в 15 испытаниях, болельщики активно поддерживали команды. "Ребята проверили себя на выносливость, ловкость и силу духа. Соревновались за победу почти 400 человек из школ, средних специальных и высших учебных заведений. Впервые в этом году к спартакиаде присоединилась работающая молодежь. Участниками стали 18 команд предприятий, бизнес-сообщества, силовых структур, Совета отцов Удмуртии, а также районов республики",- говорится в сообщении. По данным пресс-службы, победители и призеры получили брендированные подарки "Удмуртия гордится" и сувенирную продукцию от концерна "Калашников". Кроме того, по инициативе главы Удмуртии в рамках "Гвардии" учредили специальный приз имени бывшего руководителя воткинского военно-спортивного клуба "Десантник", погибшего в ходе СВО, Руслана Шаймарданова. Его обладателями стали ученики Юськинской школы Кезского района. "Руслан Ильсурович - это мой друг, важный человек в моей жизни. Спартакиада "Гвардия" появилась благодаря ему и его единомышленникам. К сожалению, он погиб при исполнении своего воинского долга на территории проведения специальной военной операции, и мы решили таким образом увековечить память о нем. Поэтому, ребята, это очень серьезный, важный приз. Будьте всегда достойны этого замечательного человека", - обратился к школьникам Александр Бречалов. В пресс-службе отметили, что среди участников спартакиады "Гвардия" были те, кто состоит в "Движении Первых", созданном по Указу президента России Владимира Путина. "Я под большим впечатлением от мероприятия. Дети яркие, позитивные, задавали интересные вопросы. Мы успели немного пообщаться. У них уже есть свои предложения и проекты. Двоим ребятам я дал свой номер телефона. Они отправят мне свои идеи для дальнейшего рассмотрения. Я за этим и приехал в родную Удмуртию - чтобы пообщаться с ребятами. Они должны чувствовать, что они на одной волне с нами и их предложения выбирают дальнейшее развитие "Движения Первых". В планах у меня сейчас в первую очередь поближе познакомиться с командой "Движения Первых", в том числе и с региональной. Сегодня я увидел, как хорошо построена работа Движения в республике. Здесь создано больше 30 местных отделений и порядка 740 первичных отделений организации. Будем работать все вместе", - прокомментировал Орлов.

https://ria.ru/20240914/udmurtija-1972670765.html

https://ria.ru/20240919/brechalov-1973697594.html

https://ria.ru/20240919/den_oruzheynika-1973104433.html

ижевск

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Ольга Фомченкова

ижевск, балезинский район, александр бречалов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день оружейника, удмуртская республика (удмуртия)