https://ria.ru/20240922/ubiystvo-1974118790.html

СК завел дело после убийства боевиками ВСУ мирного жителя в Курской области

СК завел дело после убийства боевиками ВСУ мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024

СК завел дело после убийства боевиками ВСУ мирного жителя в Курской области

Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного жителя при эвакуации с приграничной территории Курской области,... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T17:40

2024-09-22T17:40

2024-09-22T17:40

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного жителя при эвакуации с приграничной территории Курской области, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале. Отмечается, что в социальных сетях получила распространение информация об убийстве мирного жителя украинскими боевиками при эвакуации с приграничной территории Курской области. "Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления "Северск", 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп, возбуждено уголовное дело по факту совершения ими преступлений, предусмотренных пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным СК, 8 августа 2024 года боевики ВФУ из танка и стрелкового оружия произвели обстрел двух гражданских автомобилей "ВАЗ", двигающихся по участку автомобильной дороги город Льгов – село Погребки в Суджанском районе Курской области. Уточняется, что в результате указанных преступных действий один гражданин погиб, ещё два получили ранения. Один из автомобилей уничтожен, другой получил повреждения. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20240913/obvinenie-1972531765.html

https://ria.ru/20240912/delo-1972254545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)