СК завел дело после убийства боевиками ВСУ мирного жителя в Курской области
СК завел дело против боевиков ВСУ, застреливших мирного жителя в Курской области
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного жителя при эвакуации с приграничной территории Курской области, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале.
Отмечается, что в социальных сетях получила распространение информация об убийстве мирного жителя украинскими боевиками при эвакуации с приграничной территории Курской области.
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"Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления "Северск", 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп, возбуждено уголовное дело по факту совершения ими преступлений, предусмотренных пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 8 августа 2024 года боевики ВФУ из танка и стрелкового оружия произвели обстрел двух гражданских автомобилей "ВАЗ", двигающихся по участку автомобильной дороги город Льгов – село Погребки в Суджанском районе Курской области.
Уточняется, что в результате указанных преступных действий один гражданин погиб, ещё два получили ранения. Один из автомобилей уничтожен, другой получил повреждения.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.
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