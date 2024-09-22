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СК завел дело после убийства боевиками ВСУ мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
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https://ria.ru/20240922/ubiystvo-1974118790.html
СК завел дело после убийства боевиками ВСУ мирного жителя в Курской области
СК завел дело после убийства боевиками ВСУ мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
СК завел дело после убийства боевиками ВСУ мирного жителя в Курской области
Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного жителя при эвакуации с приграничной территории Курской области,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T17:40
2024-09-22T17:40
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного жителя при эвакуации с приграничной территории Курской области, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале. Отмечается, что в социальных сетях получила распространение информация об убийстве мирного жителя украинскими боевиками при эвакуации с приграничной территории Курской области. "Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления "Северск", 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп, возбуждено уголовное дело по факту совершения ими преступлений, предусмотренных пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным СК, 8 августа 2024 года боевики ВФУ из танка и стрелкового оружия произвели обстрел двух гражданских автомобилей "ВАЗ", двигающихся по участку автомобильной дороги город Льгов – село Погребки в Суджанском районе Курской области. Уточняется, что в результате указанных преступных действий один гражданин погиб, ещё два получили ранения. Один из автомобилей уничтожен, другой получил повреждения. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20240913/obvinenie-1972531765.html
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после убийства боевиками ВСУ мирного жителя в Курской области

СК завел дело против боевиков ВСУ, застреливших мирного жителя в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного жителя при эвакуации с приграничной территории Курской области, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале.
Отмечается, что в социальных сетях получила распространение информация об убийстве мирного жителя украинскими боевиками при эвакуации с приграничной территории Курской области.
Дмитрий Красильников - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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"Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления "Северск", 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп, возбуждено уголовное дело по факту совершения ими преступлений, предусмотренных пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 8 августа 2024 года боевики ВФУ из танка и стрелкового оружия произвели обстрел двух гражданских автомобилей "ВАЗ", двигающихся по участку автомобильной дороги город Льгов – село Погребки в Суджанском районе Курской области.
Уточняется, что в результате указанных преступных действий один гражданин погиб, ещё два получили ранения. Один из автомобилей уничтожен, другой получил повреждения.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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