https://ria.ru/20240922/tserkov-1974053012.html

Зеленский попросил Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата

Зеленский попросил Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата - РИА Новости, 22.09.2024

Зеленский попросил Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата

Владимир Зеленский в августе обратился к послам Вселенского патриархата с просьбой поднять статус раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) до... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:13

2024-09-22T03:13

2024-09-22T03:13

киев

владимир зеленский

православная церковь украины (пцу)

страна.ua

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в августе обратился к послам Вселенского патриархата с просьбой поднять статус раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) до патриархата, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата", - пишет издание в Telegram-канале. Отмечается, что этот призыв Зеленский сделал еще в конце августа во время встречи с послами Вселенского патриарха Варфоломея, которые приезжали в Киев. По его словам, экзархи приняли информацию и донесут её до патриарха, после чего вопрос будет обсуждаться. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.

https://ria.ru/20240824/zelenskiy-1968214362.html

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киев, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), страна.ua