https://ria.ru/20240922/trump-1974132487.html

Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США

Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США - РИА Новости, 22.09.2024

Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если проиграет нынешние выборы, то не станет выдвигаться вновь в 2028 году. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T20:49

2024-09-22T20:49

2024-09-22T20:52

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971972004_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_e98a5d6849ef234906f56eefd4d72794.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если проиграет нынешние выборы, то не станет выдвигаться вновь в 2028 году."Нет, я не думаю, не думаю, что это произойдет. Я не вижу такого вовсе", - заявил Трамп в интервью передаче Full Measure.Он подчеркнул, что рассчитывает на победу на предстоящих выборах.Трамп стал старейшим кандидатом в президенты США после выхода из гонки действующего американского лидера Джо Байдена. В случае победы республиканец может отобрать у Байдена статус самого пожилого американского лидера. Ему 78 лет, как и действующему президенту было в 2020 году, но он родился в июне, а нынешний американский лидер - в ноябре. Таким образом, если Трамп выиграет выборы, он станет главой США на несколько месяцев старше, чем был Байден на момент инаугурации. Это будет вторым сроком Трампа, поэтому он не сможет претендовать на пост президента вновь.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html

https://ria.ru/20240829/fb-1969012341.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024