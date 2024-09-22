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Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США - РИА Новости, 22.09.2024
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20:49 22.09.2024 (обновлено: 20:52 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/trump-1974132487.html
Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США
Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США - РИА Новости, 22.09.2024
Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если проиграет нынешние выборы, то не станет выдвигаться вновь в 2028 году. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T20:49
2024-09-22T20:52
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если проиграет нынешние выборы, то не станет выдвигаться вновь в 2028 году."Нет, я не думаю, не думаю, что это произойдет. Я не вижу такого вовсе", - заявил Трамп в интервью передаче Full Measure.Он подчеркнул, что рассчитывает на победу на предстоящих выборах.Трамп стал старейшим кандидатом в президенты США после выхода из гонки действующего американского лидера Джо Байдена. В случае победы республиканец может отобрать у Байдена статус самого пожилого американского лидера. Ему 78 лет, как и действующему президенту было в 2020 году, но он родился в июне, а нынешний американский лидер - в ноябре. Таким образом, если Трамп выиграет выборы, он станет главой США на несколько месяцев старше, чем был Байден на момент инаугурации. Это будет вторым сроком Трампа, поэтому он не сможет претендовать на пост президента вновь.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США

Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах в США не станет пытаться снова

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если проиграет нынешние выборы, то не станет выдвигаться вновь в 2028 году.
"Нет, я не думаю, не думаю, что это произойдет. Я не вижу такого вовсе", - заявил Трамп в интервью передаче Full Measure.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Америка зависла между светом и тьмой
15 сентября, 08:00
Он подчеркнул, что рассчитывает на победу на предстоящих выборах.
Трамп стал старейшим кандидатом в президенты США после выхода из гонки действующего американского лидера Джо Байдена. В случае победы республиканец может отобрать у Байдена статус самого пожилого американского лидера. Ему 78 лет, как и действующему президенту было в 2020 году, но он родился в июне, а нынешний американский лидер - в ноябре. Таким образом, если Трамп выиграет выборы, он станет главой США на несколько месяцев старше, чем был Байден на момент инаугурации. Это будет вторым сроком Трампа, поэтому он не сможет претендовать на пост президента вновь.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Граната в свой же окоп. Байдена и Харрис предал важный соратник
29 августа, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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