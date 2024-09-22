https://ria.ru/20240922/trump-1974058703.html

Трамп рассказал СМИ о своем страхе после покушения

Трамп рассказал СМИ о своем страхе после покушения - РИА Новости, 22.09.2024

Трамп рассказал СМИ о своем страхе после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, на чью жизнь покушались дважды за два месяца, рассказал репортеру Fox News, что беспокоится за жизни членов своей... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:11

2024-09-22T07:11

2024-09-22T07:14

в мире

сша

пенсильвания

флорида

дональд трамп

фбр

ак-47

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, на чью жизнь покушались дважды за два месяца, рассказал репортеру Fox News, что беспокоится за жизни членов своей семьи."Да, обычно я не говорю об этом, но мне приходится беспокоиться за свою семью", — заявил Трамп.Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.

https://ria.ru/20240921/debaty-1974039357.html

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пенсильвания

флорида

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в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа