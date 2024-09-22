https://ria.ru/20240922/trevoga-1974137685.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.09.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:07
2024-09-22T22:07
2024-09-22T22:07
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. В 21.59 она распространилась на Киевскую и Черкасскую. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, черниговская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черкасской и еще нескольких областях объявили воздушную тревогу