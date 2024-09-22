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Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению резервов 10 бригад ВСУ в 13 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:43
2024-09-22T13:43
2024-09-22T13:57
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вооруженные силы украины
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению резервов 10 бригад ВСУ в 13 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам в Сумской области 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Бондаревщина, Глухов, Журавка, Ободы, Перемога, Павловка, Речки, Радьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень", - говорится в сообщении.
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сумская область, вооруженные силы украины, сумы, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Сумы, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
МО: ВС РФ нанесли удары по скоплению резервов 10 бригад ВСУ в Сумской области