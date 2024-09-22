https://ria.ru/20240922/svo-1974095997.html

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению резервов 10 бригад ВСУ в 13 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:43

2024-09-22T13:43

2024-09-22T13:57

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

сумы

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению резервов 10 бригад ВСУ в 13 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам в Сумской области 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Бондаревщина, Глухов, Журавка, Ободы, Перемога, Павловка, Речки, Радьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, сумы, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)