https://ria.ru/20240922/svo-1974083160.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, гаубицу "Мста", сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:10

2024-09-22T12:10

2024-09-22T12:23

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херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, гаубицу "Мста", сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токарева, Ингулец, Приднепровская и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, три автомобиля и 152 мм гаубица "Мста-Б",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)