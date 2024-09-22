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Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, гаубицу "Мста", сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:10
2024-09-22T12:10
2024-09-22T12:23
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, гаубицу "Мста", сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токарева, Ингулец, Приднепровская и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, три автомобиля и 152 мм гаубица "Мста-Б",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ за сутки